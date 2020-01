CES Unveiled 2020 : 8 startup coup de coeur et à suivre !

Le CES 2020, plus grand salon mondial de l’innovation, ouvre ses portes officiellement le 7 Janvier 2020 à Las Vegas. Ce dimanche 5 janvier, le début des hostilités a démarré avec le CES Unveiled, un condensé des innovations qui seront à retrouver sur le salon. Durant cette soirée, nous avons pu découvrir plus d’une centaine de Startup. Voici 8 d’entre-elles qu’il fallait voir et à suivre cette année !

mySofie, l’appli universelle de la santé

Développée par Everest HC, mySofie était au CES Unveiled pour mettre à disposition du public le premier agrégateur de comptes santé. L’application donne accès, au travers d’une interface unique, aux différents contrats qui protègent l’utilisateur et sa famille : régimes de sécurité sociale et complémentaires santé. Un algorithme analyse et réconcilie les données de remboursement pour dresser un portrait fidèle de la santé de toute la famille. Une fois connecté, l’utilisateur accède à une large gamme de services : analyse des dépenses, historique des soins, mais aussi téléconsultation, e-pharmacie ou magazine santé. Les informations sont synchronisées automatiquement et l’usager est alerté en cas de besoin, pour piloter sa santé en toute simplicité. Le cœur du

service est entièrement propriétaire et les données sont stockées en France chez un hébergeur agréé qui en garantit la sécurité et la confidentialité.

OCIGO sauve des vies et le permis

Olythe propose un nouveau moyen qui pourrait sauver plus d’une vie sur les routes, l’OCIGO, un éthylotest connecté, breveté, de nouvelle génération. Il mesure instantanément la concentration d’alcool dans l’air expiré. Plus qu’un outil de contrôle, OCIGO est un outil de prévention. L’application de l’éthylotest OCIGO est capable de conseiller l’utilisateur pour lui indiquer s’il peut prendre la route et dans combien de temps. Essayé durant le CES Unveiled, on ne peut que le recommander pour son efficacité ! OCIGO (version française) est disponible à partir de 249€.

Muse, la méditation connectée

Muse 2 est un appareil de méditation multi-capteurs qui fournit un feedback en temps réel sur votre activité cérébrale, votre fréquence cardiaque, votre respiration et vos mouvements corporels pour vous aider à construire une pratique de méditation cohérente.

Il s’agit du premier outil disponible qui rassure quand vous allez bien et vous donne des conseils sur le moment quand vous n’êtes pas en forme ; les signaux auditifs vous aident à vous recentrer quand le bandeau détecte votre esprit errant.

Divacore et les Antipods 2

Divacore, startup française, propose au CES Unveiled 2020 une version améliorée de ses True Wireless, les Antipods 2. Ces nouveaux écouteurs se concentrent sur les terminaux Android & iOS en offrant la compatibilité de commande vocale Google Assistant et Siri. Mais aussi une utilisation via interface tactile, des écouteurs à mémoire de forme en mousse de silicone, une résistance à la sueur et une autonomie de 30 heures. D’après leurs dires, la qualité sonore bénéficie d’une grande amélioration et viennent rivaliser les fameux Sony WF-1000XM3. Reste à voir cela dans quelques semaines, avec une sortie au deuxième trimestre de l’année !

Willow, une pompe d’allaitement révolutionnaire

Le tire-lait Willow Wearable est unique car tout fonctionne à l’intérieur de votre soutien-gorge – sans tubes externes, cordons ou biberons suspendus pour vous freiner. Willow est le seul tire-lait portable intégré au soutien-gorge qui donne la flexibilité de pomper directement dans des sacs de conservation à l’épreuve des fuites ou dans le conteneur réutilisable. Une technologie intelligente et exclusive qui réagit au corps et maintient une succion semblable à celle d’un bébé. Cela permet une véritable mobilité sans renverser une goutte. Allongez-vous, penchez-vous, jouez avec votre bébé, passez une conférence téléphonique… pompez partout où la journée vous mène !

MyFit, les embouts d’écouteurs adaptés à chacun

Nous en avions récemment parlé, MyFit propose une solution d’embouts pour écouteurs sur-mesure permettant un maintien parfait dans l’oreille et une amélioration de la qualité sonore. Ces moules en silicone s’adaptent à l’ensemble des écouteurs sur le marché et permettent d’utiliser d’écouter la musique en toute circonstance, même lors d’une course à pied. Pour cela, rien de plus simple que de dégainer son smartphone, utiliser l’application myFit et scanner les 2 oreilles pour obtenir le moulage parfait. Dès maintenant disponible sur le site MyFit au tarif de 59€.

NextMind Lab, pour contrôler son ordinateur par la pensée

NextMind est un casque et une interface neurale qui se trouve à l’arrière de la tête et qui traduit les ondes cérébrales en données pouvant être utilisées pour contrôler des logiciels compatibles. À ce jour, il est possible d’envoyer des messages, faire des recherches, contrôler le volume audio ou encore de jouer à des jeux vidéo. Cette technologie capte les signaux neuronaux pour analyser l’objectif de l’utilisateur et envoi les informations à l’interface numérique qui traduit l’action. Hâte de pouvoir contrôler le monde par la pensée !

X-Scooter, une trottinette pas comme les autres

La mission de l’entreprise au CES Unveiled est de révolutionner votre temps de voyage quotidien en quelque chose de plus amusant et significatif. LOM est la solution parfaite pour la mobilité quotidienne actuelle. LOM est 100% électrique, et offre toujours une expérience de trajet porte-à-porte pour résoudre tous les problèmes de transport, des métros bondés aux embouteillages, en passant par la recherche de places de parking, le temps d’attente, etc. On vous laisse découvrir cela en vidéo !