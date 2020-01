CES2020 – Dell dévoile de nouveaux écrans !

Nous sommes une nouvelle fois présents au CES 2020. C’est le plus gros rendez vous technologie de l’année. Il se tient de 7 janvier au 11 janvier. Dans cet article, on va faire le point sur les nouveautés que Dell annonce pour ces futurs écrans.

En effet, la firme ajoute une nouvelle gamme très intéressante et accessible.

L’entrée de gamme Dell 27 pouces – E2720HS

Cet écran améliore l’espace de travail avec un profil plus fin que la génération précédente. Une gestion des câbles améliorée pour un bureau propre et épuré .

Au niveau des entrées, on a un port VGA et un HDMI.

Certifiés ENERGY STAR®1, les moniteurs de la série E répondent à des exigences énergétiques en mode veille, marche et arrêt. Ces moniteurs répondent à toutes les normes réglementaires et environnementales. Disponible le 8 janvier 2020 au prix de 289 Dollars, Dell n’a pas communiqué le tarif en Euro.

Le milieu de gamme des écrans

La gamme UltraSharp avec les U2520Q et U2720Q ont tout les deux des dalles IPS. Plutôt tournés vers les créatifs avec des écrans de 25“ (2 560 × 1 440 pixels) et 27″ (3 840 × 2 160), ils ont une configuration usine qui respecte bien les couleurs. A noter qu’ils ont également, un traitement antireflet.





Au niveau des entrées, ils ont un DisplayPort 1.4, une prise HDMI 2.0. Également, un port USB-A 3.0 et un USB-C 3.0. Une prise jack, mais pas de haut-parleurs

Les écrans UltraSharp U2520D et U2720Q seront en vente fin janvier au moins aux États-Unis. Ils seront à respectivement 479 $ et 709 $. Les prix en euros ne sont communiqués.

On a donc là, une entrée et un milieu de gamme d’écrans Dell plutôt abordable. On vous passe les specs techniques, mais ils sont équipés des dernières innovations. Les bordures sont très fines. La connexion en USB-C apporte un confort d’utilisation supplémentaire.

Restez bien connectés, car on va vous partager encore d’autres articles concernant ce CES 2020. il y a des choses très intéressantes à découvrir.