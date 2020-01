CES2020 – Les prochaines Licornes Coréennes exposent au MIK !

Le CES est le rendez vous technologique de l’année. Le plus gros salon axé sur les nouvelles technologies au monde. Il se tient du 7 au 11 janvier et nous y sommes présent chaque année. Et nos partenaires coréens seront exposants cette année encore dans la Zone MIK (MADE IN KOREA) INNOVATION HOT SPOT.

Made in Korea – MIK

MADE IN KOREA (MIK), a été lancé par AVING NEWS en 2016 avec pour mission de promouvoir les entreprises coréennes dans le monde. Le tout à travers des médias partenaires mondiaux, YouTubers, plateformes de financement participatif et investisseurs.

Plus de 700 entreprises ont participé au MIK au cours des quatre dernières années, et leurs histoires ont été rapportées des milliers de fois. Au CES 2019 qui s’est tenu l’année dernière, le premier MIK à l’étranger a eu lieu pour diriger la promotion des PME coréennes. Et nous étions présents.

Parmi toutes les startups du monde, 311 startups sont devenues des licornes, et sept d’entre elles sont coréennes. Dont Coupang, Bluehole, Yellow Mobile, Woowa Brothers, L & P Cosmetic, Viva Republica et Yanolja.

La Corée à Eureka Park

La Zone MIK au CES sera présente à Eureka Park avec 10 startups ! Avec un programme prévu pour attirer le public. Sont présents, dont l’agence de promotion de l’industrie de Changwon et l’Université de Gwangju :

△ J2C (développeur de matériel et de logiciels de reconnaissance d’iris) △ Moderntech (technologie de charge de robot) △ Goodlife (fabricant d’une prise qui empêche les courts-circuits et les incendies) △ A9 (système de prévention de la solitude en utilisant la détection de consommation d’énergie en sans-fils) △ CTNS (bloc batterie modifiable selon la capacité) △ See Saw Talk (plateforme de service de portail mobile sur commande) △ Deep Medi (application qui peut mesurer la pression artérielle en plaçant le doigt sur la caméra du smartphone ) △ N2Falls (Du café sous pression) △ MARVRUS (kit d’étude d’anglais virtuel basé sur l’IA (Speakit) △ GENIESOFT (jeu de rythme musical VR)

On se retrouve sur place avec Aving News !