Présentation

Bien qu’existant depuis 2003, la marque chinoise Oppo est arrivée officiellement en France depuis juin 2018. Celle-ci propose toute une gamme de smartphone sans excès. Après le Reno premier du nom présenté en mars, avec son design sans encoche et sa caméra avant escamotable, le fabricant nous offre maintenant, avec ce Oppoo Reno 2, une évolution toujours sur le même design.

Design

Une des grandes forces du Reno est sa face avant. En effet, l’écran prend l’intégralité de la façade, avec un ratio de 93% et les bordures sont plutôt fines. Le confort et excellent dans toutes les situations, aucun élément ne vient troubler l’affichage de vos contenus. L’appareil photo frontal est dissimulé dans un petit pop-up triangulaire qui va être déployé en cas de besoin, aussi bien pour la reconnaissance faciale que pour la prise de photos selfie. Quant à l’écouteur, il est habilement placé dans le chanfrein en haut de l’écran, le rendant presque invisible

Reno 2 avant

Pop-up

4 caméras

Bas

²Boutons Volume à gauche

Droite

Face arrière

Haut

Pop-up arrière

Petit point négatif, l’écran dépasse légèrement de la face avant, ce qui provoque un petit inconfort en glissant le doigt sur les bords de l’écran. Ceci peut être estompé avec une coque (fournie dans la boite).

La face arrière est recouverte de verre. Les quatre appareils photo ainsi que le flash sont tous regroupés dans une bande verticale en plein centre du smartphone, celle-ci étant entourée d’un petit liseré multicolore qui, de mon point de vue, est assez tape-à-l’œil. Sur mon modèle de test, de couleur noire, on voit apparaître de jolis reflets violets changeant en fonction de l’orientation du mobile. Une excellente note, le quadruple module photos ne ressort pas de la coque, une petite bille permet de décoller légèrement le smartphone de la table afin d’éviter que les lentilles se rayent lorsque le terminal est posé sur une table. Le châssis est fait de métal et parait plutôt robuste. En main, le mobile parait assez grand, avec ses dimensions de 74.3 x 160 x 9.5 mm, pour un poids de 193 grammes. Autre particularité qui m’a un petit peu perturbé au début, le bouton du volume est sur la tranche gauche alors que le bouton marche-arrêt est resté sur le côté droit. Une habitude à prendre me direz-vous… Qu’on aime ou non le design du Oppo Reno 2, celui-ci ne laissera sans doute personne indifférent.

Oppo Reno 2 – Image et son

Sans conteste un des points forts du smartphone. En effet, son écran de 6,5 pouces prend toute la face avant du smartphone. Aucune encoche ne vient rogner l’affichage, ce qui permet une très bonne immersion vans vos films, séries ou jeux favoris. Le mobile est équipé d’un écran AMOLED d’une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) compatible HDR. Le tactile réagit bien, et les animations sont fluides. AMPLED oblige, le contraste et la luminosité sont très bons, même en plein Soleil, et le HDR est vraiment du plus bel effet. Bien entendu, l’écran offre 10 points de pression simultanés.

Coté son, aucun souci à déplorer en appel, aussi bien en émission qu’en réception. Le son est bon à l’écouteur et l’interlocuteur nous entend correctement. À ce sujet, la voix via la 4G et disponible. Le haut-parleur, bien que mono, offre un sens très clair et puissant. Aucune saturation n’est à signaler même à volume maximal. Bonne note également, le smartphone est équipé d’un mini jack, qui propose un son très satisfaisant.

Performances et autonomie

Caractéristiques principales :

CPU : Qualcomm Snapdragon 730G – huit cœurs

Mémoire vive : 8 Go

GPU : Adreno 618

Stockage : 128 ou 256 Go + micro SD jusqu’à 256 Go

Wifi : 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 & 5 GHz

Bluetooth : 5.0

Batterie : 4000 mAh – Charge rapide 20w Vooc 3.0

Le mobile est équipé du Snapdragon 730, un processeur moyen de gamme plutôt porté vers le haut de gamme. Aucun ralentissement n’était à signaler dans l’interface, et les jeux gourmands comme Call of Duty par exemple, fonctionne parfaitement. Bien entendu, les jeux 2D ne posent aucun problème à ce mobile.

Concernant l’autonomie, le smartphone est doté d’une batterie de 4000 milliampères, qui lui permettra de tenir assez facilement 2 jours en usage modéré. Une journée peut être sans problème atteinte même en usage intensif.

Antutu

10 points de pression

En résumé, un smartphone qui ne vous lâchera pas et vous permettra réellement tous les usages.

Système d’exploitation et interface du Oppoo Reno 2

Le Oppo Reno 2 et articulée autour du système Android en version 9. À celui-ci a été ajoutée la surcouche maison de Oppo, Color OS, dans sa version 6. À l’heure où j’écris ces lignes, en novembre 2019, le smartphone bénéficie du patch de sécurité Google de septembre 2019. Cela laisse craindre un éventuel petit souci au niveau du suivi, qui sera à confirmer dans les mois à venir. Hormis cela, le système est stable, sans bugs, et avec une traduction correcte. Son interface, par contre, ne m’a pas emballé. Deux modes sont proposés. Soit toutes les icônes sur le bureau à la iOS, soit un tiroir d’applications. Celui-ci, présentant 5 icônes en largeur contre 4 sur l’écran d’accueil, est assez serré, et au final assez peu lisible. Quant aux paramètres, l’organisation est plutôt brouillonne. Il sera souvent plus rapide de trouver l’option recherchée via la fonction de recherche au lieu de parcourir les menus.

Toujours concernant les paramètres, le mode sombre semble absent. Dommage sachant que la concurrence l’a adopté. De plus, ceci aurait pu permettre d’économiser encore plus de batterie, dû au fait que l’écran soit de technologie AMOLED.

Pour finir, le centre de notification et les raccourcis rapides m’ont paru vraiment étranges. En effet, de gros pavés de couleurs plutôt flashy, une interface assez peu ergonomique à mon sens. Ce côté grossier se retrouve d’ailleurs également dans l’application Photos.

Thèmes Oppo Reno 2

Centrre de notifications Oppo Reno 2

Page de gauche écran d’accueil Reno 2

Toroir d’applications

Plusieurs modes de navigation

Gestes disponibles sur Reno 2

Photo et vidéo

On touche vraiment le point le plus intéressant du Oppo Reno 2. En effet, la quadruple caméra arrière fait des merveilles. Aussi bien de jour que de nuit, les photos sont nettes, précises et la colorimétrie est plutôt bonne. On dispose même d’un mode nuit qui, pour le coup, n’est pas du tout naturel, mais permet d’afficher des éléments presque invisibles à l’œil nu. Au niveau des modes, du classique : Photos, vidéos, portrait, mode nuit, panoramique.

Quant à la caméra frontale, celle-ci offre une bonne qualité d’image avec un mode portrait également efficace. Le mode panoramique est également présent. Dans les deux cas, la qualité est au rendez-vous. En vidéo, Cependant, Oppo nous promet une stabilisation exceptionnelle via un mode dédié, et il faut admettre que cela fonctionne plutôt bien. Dans ce mode, les vibrations deviennent à peine perceptibles.

%ode nuit

De nuit en mode auto

















Détection de chute



Capteurs et Connectivité

On touche ici à un autre point fort du Oppo Reno 2. En effet, il est doté de la 4G LTE, du wifi 802.11 a/b/g/n/ac, en 2,4 et 5 GHz, et du Bluetooth 5.0. Il supporte toutes les bandes de fréquences utilisées en France, y compris la B28. Vous pouvez donc l’utiliser quel que soit votre opérateur. Je l’ai testé avec une SIM Free, et la connexion 4G, voir même 4G+ était disponible la plupart du temps.

Il dispose également de toutes les normes de géolocalisation : GPS, Baidu, Glonass et même Galileo.

Niveau capteurs, tout y est : capteur de luminosité, de proximité, accéléromètre, gyroscope, boussole et champ magnétique.

Oppo Reno 2 – Conclusion

Le Oppo Reno 2 est un bon smartphone, complet et plutôt bien fini, si ce n’est l’intégration de l’écran, qui reste perfectible. L’interface, de mon point de vue, reste plutôt brouillonne, grossière, et manque d’un mode sombre. Le smartphone parait un peu lourd en main, mais on s’y habitue. Néanmoins, Les performances sont très bonnes, il peut faire tout tourner, l’autonomie est excellente, et les appareils photo font des merveilles. La caméra frontale en pop-up fonctionne très bien et est assez réactive. Vendu à partir de 499€ en version 128 Go, il est peut-être un peu cher, mais reste un choix à considérer si vous êtes à la recherche d’un bon photophone, permettant de réaliser des clichés dans toutes les conditions.