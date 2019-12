Oppo innove, Xiaomi présente le Redmi K30 et les nouvelles Xbox se détaillent – La Pause Café

Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Si un sujet vous intéresse fortement, nous laissons nos sources dans cet article. Au programme aujourd’hui, Oppo, Xiaomi et Xbox !

Pas le temps de lire l’actualité ? Regardez notre vidéo récapitulative.

☕️ La Pause Café du jour est arrivée !

📰 Oppo innove, Xiaomi présente un nouveau Redmi et la fiche technique des prochaines Xbox ! pic.twitter.com/c9VsjwV10t — Bref – L'Actu (@bref_lactu) December 11, 2019

Oppo présente son nouveau téléphone et plusieurs innovations

Reno 3 Pro 5G, un smartphone ultra-fin

Oppo vient d’annoncer les Reno 3 Pro et Reno 3 : deux smartphones 5G qui misent sur un module de 4 caméras. Frandroid

Un prototype de smartphone Oppo avec capteur photo sous l’écran

Cette technologie n’est pas encore prête, mais les constructeurs de smartphones semblent faire des progrès démonstration après démonstration. Frandroid

Un casque de réalité augmentée

Alors que personne n’attendait la marque sur ce terrain, Oppo vient tout juste de dévoiler le prototype d’une paire de lunettes de réalité augmentée. Journal du Geek

Xiaomi dévoile son Redmi K30

Xiaomi a officialisé ce matin le Redmi K30, successeur du Mi 9T. Le smartphone se décline en deux versions : une première compatible 5G et une seconde 4G. Hormis le prix, la plus grande différence entre les deux modèles est le chipset intégré. Dans le Redmi K30 5G, il s’agit du tout récent Snapdragon 765G. Phonandoird

La fiche technique des prochaines Xbox fuite

Quelques indiscrétions sur la mystérieuse Xbox Scarlett ont été partagées. La console pourrait proposer une puissance équivalente à deux Xbox One X. Numerama

On espère que les actualités du jour vous ont plus et on se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !