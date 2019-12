Noël 2019 : Notre sélection d’objets connectés

Nous voila en décembre et ce Noël 2019 approche à grand pas. Si vous n’avez encore aucune idée de cadeau pour vos proches, n’hésitez pas à jeter un coup d’oeil à notre sélection de cadeaux Noël. Avec cette sélection d’objets connectés, nous vous proposons des cadeaux pour tous vos proches.

Dreamer de Terraillon

Après le réveillon de Noel 2019, et celui du jour de l’an la semaine suivante, les nuits deviennent plus courtes. Avis au couche tard et aux insomniaques, Dreamer est fait pour vous. En vous aidant à vous endormir en moins d’un quart d’heure grâce à son programme de cohérence cardiaque.

Terraillon, Dreamer, Appareil pour Sommeil Paisible, Ambiance Lumineuse Personnalisable, Câble USB Inclus Appareil d'aide à l'endormissement par la lumière, 2 programmes d'endormissement conçus en collaboration avec le Centre Européen du Sommeil

Cohérence cardiaque : lumière et exercices de respiration pour vous endormir plus rapidement, Coucher de soleil : pour vous aider à vous endormir en douceur

SMOOTH Q2 de ZHIYUN

Leader sur le marché des stabilisateurs, Zhiyun propose un stabilisateur de poche, le SMOOTH Q2. Après une campagne Kickstarter réussie avec brio, la marque commercialise son stabilisateur, idéal pour tout ceux qui souhaite débuter dans la photographie ou la vidéo.

ZHIYUN Smooth Q2 [Officiel] Stabilisateur de cardan Smartphone de Poche Petit, mais robuste : Nous utilisons un alliage d’aluminium de qualité aérospatiale sur le Smooth-Q2 pour améliorer la compacité et la stabilité.

Facile à utiliser : Avec la conception de support de téléphone détachable, aucun rééquilibrage n’est requis lorsque la bride est réattachée

Senstroke de Redison

Nous avons testé il y a peu le Senstroke. Cet objet connecté un peu particulié permet de jouer de la batterie…sans posséder de batterie. Le tout se fait grâce à des modules que l’on associe sur les baguettes fournies. Idéal pour tout ceux qui veulent apprendre la batterie mais qui n’ont ni la place ni forcément les moyens pour s’en procurer une.

Disponible à partir de 160€ sur Senstroke.

Starter Pack Magic 2 de Devolo

Devolo propose pour améliorer le Wifi de son domicile un starter pack du Magic 2 pour développer le WiFi dans toute la maison. Idéal pour les chambres où la couverture réseau est plus faible. Le réseau internet devient alors plus rapide, plus stable et peut atteindre jusqu’à 2400 Mbits/s.

Tracker GPS de Invoxia

Nous vous proposons un produit que nous avons déja testé et qui protège les effets personnels contre le vol. Il s’agit du Tracker GPS d’Invoxia. Ce dernier se glisse facilement dans un sac, une valise et même une moto pour veiller sur ses affaires en continue. Il peut aussi servir pour veiller au trajet de son enfant.

promo 787 Commentaires Invoxia Tracker GPS sans Carte SIM avec Alerte Antivol en Temps Réel et Longue Autonomie - Abonnement Inclus - Suivi Voiture, Moto, Scooter, Sac,... LOCALISEZ : Le Tracker GPS Invoxia protège votre véhicule et vos biens de valeur contre le vol et permet de les localiser sans limite de distance en France ou en Belgique

ABONNEMENT INCLUS & LONGUE AUTONOMIE : Prêt à utiliser, le Tracker GPS utilise les réseaux basse consommation, abonnement de 3 ans inclus ! Autonomie : 1 à 6 mois selon configuration et couverture

BassMe de Studio Duroy

Véritable objet fait pour les audiophiles, BassMe est un caisson de basses personnel. Il suffit de l’apposer sur sa poitrine et BassMe s’occupe du reste en diffusant des ondes sonores et des vibrations.

Disponible à 129€ sur BassMe

Hydrao Aloé

Economie oblige pour Noël 2019, on vous propose un pommeau de douche connecté qui vous fait économiser sur votre consommation d’eau. Connecté en Bluetooth, le pommeau Hydrao Aloé se connecte très rapidement à votre smartphone. Vous pouvez voir vos consommation via l’application associée. Un objet connecté idéal pour un cadeau utile.

Pommeau écologique & connecté HYDRAO ALOE - 3 jets Change de couleur en fonction du volume d'eau (tous les 10L)

Débit écologique de 6.6L/min sous 2 à 3 bar (avec limiteur)

Priska+ mini de Konyks

Les Priska+ mini de Konyks sont les cadeaux idéaux pour se lancer doucement dans la domotique. Pilotable via une application mais aussi par la voix grâce à Alexa, il est possible de créer des scénarios avec sa prise connectée. D’une simple parole, votre café peut se faire tout seul. De plus, il est possible de contrôler sa consommation d’énergie.

Konyks Priska+ Mini, prise Connectée WiFi avec compteur de consommation intégré, compatible avec Alexa et Google Home, automatisations faciles,... CONTRÔLE VOCAL | avec Alexa, Google Home ou les raccourcis Siri vous pouvez piloter la prise depuis votre canapé d'une simple commande vocale. Par exemple «Alexa, allume la lumière du salon",...

CONTRÔLE PAR SMARTPHONE | Que vous soyez à la maison, au bureau ou n'importe où dans le monde vous gardez le contrôle sur vos appareils. Il suffit que vous ayez accès à Internet, en Wifi comme...

Equisense Motion S

Nullement adapté à tous et pourtant tellement utile ! Ce capteur connecté se pose sur la sangle du cheval et évalue sa santé physique. Avec une application reliée, on peut suivre toutes les données pour le garder en bonne santé et améliorer les entrainements avec des activités dédiées. De plus, un signal GPS indique où se trouve le cheval en temps réel. Le tout avec des accessoires de haute couture !

Disponible sur le site d’Equisense.