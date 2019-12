MIK – De l’eau, du Café et du crabe cru en direction du CES 2020 !

Aving News a organisé la dernière édition de l’année 2019 du MIK. Comprendre Made in Korea conférence et networking. Cette troisième édition du MIK de cette année était la dernière ligne droite pour le CES pour les meilleurs startups et entreprises coréens. Organisé en une journée de rendez-vous et conférence. Mais surtout rencontre et échange entre entreprises, investisseurs et médias internationaux.

Nous y étions au MIK au côté de Geekazine et MyFatPocket et bien d’autres. Voici notre expérience et sélection !

Mokibo – Le clavier Bluetooth qui est aussi un trackpad

Nous vous l’avions déjà présenté l’été dernier, le clavier Mokibo est un Clavier deux en un qui intègre un trackpad. Mais pas n’importe comment, les touches du clavier sont tactiles ! À l’occasion du MIK, une mise à jour est présentée. Auparavant il fallait maintenir un bouton pour activer le trackpad. Désormais cela se fait automatiquement et vous pourrez écrire et ensuite utiliser le trackpad sans aucun effort ni action requise.

Une petite mise à jour qui se révèle indispensable pour bien se faire voir au CES !

Dr.Coa – De l’eau radicalement libre au MIK

L’eau produite par Core Water Co et Dr.Coa est une l’eau qui contient beaucoup de radicaux libres. En général, beaucoup de gens considèrent les radicaux libres comme dangereux, mais parce qu’ils jouent un rôle important dans le corps humain, une quantité appropriée est nécessaire.

L’eau est recommandée pour les diabétiques et d’autres types de maladies.

L’entreprise travail avec une clinique aux états unis pour offrir des solutions médicales à travers cette eau.

N2Falls – Notre Nitro Coffee préféré

Cela devient une habitude de les suivre, ils étaient présents lors du KSTS 2019 et également au Value Up, mais seront à nouveau au CES 2019 ! Les voici présents au MIK 2019 !

Il s’agit de café en capsule sous pression. Sous pression avec de l’azote (comme la Guinness) ce qui permet de relâcher le café efficacement directement dans l’eau chaude ou froide. Un café qui est crémeux et non acide !

Du crabe cru en livraison

Le crabe cru mariné à la sauce soja est un plat traditionnel en Corée du sud. Ganjang-gejang de son nom local. Cette entreprise propose de livrer à domicile le plat dans des boites réfrigérées.

Le plat est vraiment spécial pour avoir goûté, mais en même temps très fin et raffiné. Il doit être fait par un spécialiste et des sauces soja vieillies sont utilisées pour offrir un réel parfum.

Si l’entreprise offrait une livraison en France, seriez-vous partant ?

Ocaru – Un peeling non acide

Seoi Trading lance Okaru, une marque de cosmétiques. Les produits Okaru sont principalement fournis aux hôpitaux en tant que peeling, lifting et solution contre l’acné.

Il s’agit d’une gamme de produits surtout destinés au peeling, mais sans acide. Le peeling se fait avec d’autres produits naturels tout en étant autant efficace. Tellement efficace qu’ils ne sont pas vendus au public directement. Ils proposent également des ampoules de produits hydratants ou régénérant pour une meilleure peau !

Seoi Trading, qui a commencé à exporter ses propres produits cosmétiques en Chine et en Thaïlande cette année, prévoit de participer activement à diverses expositions en Asie du Sud-Est en 2020 et d’élargir son marché à l’étranger.