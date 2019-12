Noël 2019 – Notre sélection de sacs à dos

En plein mois de décembre et avec l’approche de Noël 2019, si vous n’avez encore aucune idée de cadeau pour vos proches, nos sélections sont là pour vous aider ! Aujourd’hui, c’est une sélection de sacs à dos que nous vous avons concocté, toujours pratique pour les déplacements !

THE BIARRITZ DELUXE TRAVELER REGULAR – NAVY : Le must-have du voyageur !

Avec les sacs à dos Biarritz Delixe Traveler, ne manquez plus jamais d’espace de rangement ! Ce sac, construit avec des matériaux durables et un tissu résistant à la pluie, un compagnon de voyage indispensable pour cette fin d’année !

In Tartiflette We Trust Feat Dakine : l’incroyable alliance

Les produits résultant de la collaboration de plusieurs marques donne souvent des résultats inattendus… Et ici, le mariage entre In Tartiflette We Trust et Dakine est plutôt réussi ! En proposant un sac à dos technique polyvalent sous la barre des 100€, ce sac au look atypique saura ravir ses utilisateurs !

Le sac à dos Dakine x In Tartiflette We Trust est disponible juste ici 😉

Everyday Backpack by Peak Design : Le sac à dos modulable à souhait !

Bien que Peak Design soit connu dans l’univers des accessoires de transport pour la photographie. La marque américaine n’est pas en reste sur les sacs à dos du quotidien ! Avec son système « Instant access » et ses nombreux espaces de rangement sécurisés, le Everyday Backpack est un sac à dos qui s’impose comme une référence du sac haut de gamme !

THE PRVKE SERIES : Un nom complexe pour un as de la photographie

Lorsque l’on commence à s’intéresser à la photographie, on se rend vite compte de la quantité de matériel à emmener pour chaque sortie. Ici, les sacs à dos de la gamme PRVKE SERIES se placent comme un accessoire indispensable du photographe amateur ou confirmé. Recommandé par Forbes ou encore National Geographic, on comprend vite que sa qualité est excellente de par sa construction et sa modularité !

Prvke 21 Bundle – Noir de photographie. Voyage et DSLR Camera Sac à dos avec ordinateur portable/tablette Housse et Housse de pluie 3 points d'accès : rouleau réglable en haut, côté accès appareil photo rapide, et l'ouverture du clapet allongée

Amovible modulaire, appareil photo cube offre un stockage personnalisable pour un kit complet d'appareil photo (reflex et jusqu "à 8 verres) ; retirer pour convertir le sac en un sac à dos...

Galanck : Le sac Galuchon pour la sécurité à deux roues !

Ce produit fait partie des sacs à dos les plus innovant… En étant le premier sac à dos GPS vibrant, lumineux et connecté, Galanck pose les bases d’un sac 2.0. À l’aide de son guidage sensoriel par vibration et ses LED lumineuses, le sac Galuchon met la priorité sur la sécurité et la visibilité des utilisateurs les plus vulnérables sur la route !

Thule Subterra BackPack : La référence du sac à dos urbain !

Pendants les déplacements, en ville ou dans les transports, nos effets personnels de notre sac à dos sont souvent mis à rude épreuve… Grace au sac à dos Thule Subterra et ses rembourrages supplémentaires, il n’y a plus aucun risque d’abimer son ordinateur. Ses nombreux autres atouts tels que ses compartiments Safe Zone ou encore ses chaîne de fixation font de ce sac à dos un accessoire de qualité pour voyager en ville en toute sérénité !

Lowepro STREETLINE BP 250 : un sac urbain conçu pour la sécurité !

Enfin, comme le produit précédent, le Lowepro StreetLine BP 250 (test de la gamme Lowepro StreetLine) est un sac à dos complet et polyvalent, protégeant au mieux tout ce qui s’y trouve. Avec ses FlexPocket et ses nombreux rangements, l’espace est toujours optimisé ! Un véritable atout !