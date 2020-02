Sortir bien habillé pour La saint Valentin – Le Look pas trop Geek

Le Look pas trop Geek est notre nouvelle rubrique lifestyle et découverte. Nous sommes tous des personnes sociales qui aimons sortir et prendre soin de nous même, que l’on plus ou moins Geek. Nous vous proposons ainsi dans une rubrique mensuelle une proposition de sortie avec une personne de l’équipe. Cette dernière vous amènera dans un lieu de leur choix et avec un look qui est en adéquation ! De quoi vous donner des idées de sortie, de style et d’accessoires à vous offrir ou à offrir.

Pour cette première édition, Léo vous amène au Pub St Germain à Paris pour preparer la St Valentin !

Qui est donc Léo ?

Je suis arrivé sur Paris cet hiver même. Je suis monté sur la capitale pour plus être présent dans la vie du Café Du Geek et les rendez-vous sont nombreux. Une vie active et complète ! Ainsi, je cherche à avoir un look passe-partout, mais à la fois confortable, professionnel et chic. Sans pour autant renier mon coté Geek. Pour la St Valentin, c’est l’occasion de sortir le look idéal et de vous faire découvrir un lieu ambiance cosmopolite et chaleureuse. Un pub Anglais qui sera parfait pour retrouver des amis ou sortir en amoureux le 14 Février.

Un style bien habillé et décontracté

Pour la Saint Valentin il vaut mieux s’habiller décontracté tout en étant sur de son style. Alors pour être sur de soit et partir sur un bon pied autant opter pour du Made in France ou des marques Françaises. Et c’est pourquoi le BLAZON MID ARPIN Par Le Coq Sportif. Des chaussures qui offrent un perfect compris entre style et confort. Des chaussures en cuire et laine pour tous les jours et parfait pour sortir !







Pour aller avec, partons sur un jean mais pas n’importe le quel ! Le Pullin Dening Jump Japanese, en alliant le style du Denim et au confort d’un jogging. Il permet de rester décontracté, stylisé et avec un confort extrême. Vous garderez ainsi l’élégance d’un jean tout en gardant le confort que vous souhaitez pour ne pas avoir trop de pression le fameux jour !

Et pour être au maximum de son look et bien paraître en face à face surtout à table, penchons vers une chemise décontracté et un petit Blazer.













Les différents éléments mode et fashion de ce look :

Quelques accessoires fashion pour rajouter du style à votre look !

Et pour être au top tous les jours, quelques accessoires indispensables pour bien paraître et avoir plus de confort. Premièrement, vous avez besoin d’une montre stylisée, pratique et utile ! Withings propose ce compromis avec la Withings Move HR, une montre qui parait comme une montre, mais qui offre beaucoup plus ! Suivit de votre activité, sommeil, notifications et bien plus avec 30 jours d’autonomie. Nous l’avons testé dans sa version sport ici :

Et pour écouter sa musique tranquillement, s’isoler du monde, passer rapidement un coup de fil et surtout avec un look stylisé, des AirPods Pro (lire notre test) !

Le pub St Germain dans le quartier Latin

Réouvert depuis fin décembre 2019, le Pub St Germain renait dans une ambiance chaleureuse, cosy tout en restant un reel pub Irlandais. Fini les odeurs de bières quant on rentre, un doux parfum venant des cuisines s’émane. Le pub au 17, rue de l’Ancienne-Comédie (Paris VIe) se veut gastronomique voir chic. De vrais cocktails, une large carte de bières, des plats raffinés et une cuisine ouverte jusqu’à la fermeture, 4 ou 5 heures du matin !

Nous avons beaucoup trop à dire sur ce lieu qui ne laisse qu’envie de se faire découvrir jour après jour. Vous êtes chaleureusement invité à y passer un dimanche matin pour un brunch ou un soir de match, de rugby bien sur ! On s’y croisera peut être un soir de Tournois des 6 nations !

Qu’avez vous pensé de cette nouvelle chronique fashion, mode et qui vous propose un look par mois ? Dites le nous en commentaire ou sur les réseaux sociaux !