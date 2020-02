Pourquoi rejoindre Le Café Du Geek ? Ce que l’expérience va vous apporter

Le Café du Geek est un média high-tech depuis 2012 lié à une vision de partage. Animé et géré par des passionnés high-tech, nous avons la conviction que notre expérience personnelle saura satisfaire un très large public. Salarié, étudiant ou encore, à la retraite, tous nos rédacteurs sont bénévoles et partagent leurs avis avec un immense plaisir. Depuis ces 8 ans nous avons pu avoir de nombreuses personnes dans notre équipe, certaines qui ne sont restées que quelques mois et d’autres plusieurs années. Mais toutes ont pu profiter de l’expérience pour soit améliorer leur rédaction, ouvrir leur esprit, partager leur vision, obtenir des contacts ou même évoluer professionnellement. Aujourd’hui, découvrez l’expérience de ces personnes, et pourquoi vous aussi vous devez rejoindre l’équipe du Café du Geek !

Mattéo – La passion du hardware

Mon intégration dans l’équipe du Café Du Geek m’a permis de partager du contenu concernant ma passion de la high-tech, et plus spécifiquement du hardware, auprès de la communauté. Mes connaissances dans ce domaine augmentent de jour en jour du fait des news et tests que je rédige me permettant d’avoir souvent directement entre les mains le produit afin de pouvoir donner l’avis le plus sincère possible en testant toutes les fonctionnalités présentes. De même, en temps que rédacteur il est possible de rencontrer de nouvelles personnes passionnées également par ce milieu. Les possibilités d’évolution s’avèrent également intéressantes du fait de l’augmentation des responsabilités lors du contact avec les marques par exemple. Le Café Du Geek offre beaucoup de nouvelles occasions auquel il serait difficile d’accéder autrement comme l’accès aux événements presse et c’est pourquoi je pense que devenir rédacteur peut être une bonne opportunité à saisir.

Stéphane – L’enrichissement

Je suis passionné de tech depuis longtemps, je peux dire que cet univers est super varié, il bouge sans arrêt, les innovations arrivent de toute part, c’est un monde super vaste qui n’est pas forcement simple d’appréhender seul dans son coin tellement ça bouge.

Du coup, rejoindre une équipe comme Le Café Du Geek permet d’élargir davantage ses connaissances ou encore se spécialiser plus sur un secteur de la tech. Mais pas que, le fait de pouvoir écrire des articles sur des news, de réaliser des tests sur des produits permet également d’interagir avec la communauté et d’échanger avec tous les rédacteurs du Café du Geek. C’est super enrichissant de pouvoir avoir des points vus différents, d’apprendre, d’être en contact avec des marques, ou encore d’avoir des infos en avant-première. Le Café Du Geek est bien structuré, c’est du sérieux, bref je kiffe cette team ! i vous intégrez l’équipe, vous allez encore plus être passionné de tech !

Jeffrey – L’apprentissage

Le Café Du Geek permet de pouvoir parler sans barrière de ce que l’on aime et que l’on peut tester. Ainsi si c’est les jeux vidéo, cette passion est transcrite pour donner un avis sur un jeu. Cela permet d’analyser plus profondément les jeux auxquels on joue. Ce que cela m’a apporté, beaucoup plus d’efficacité pour analyser et le retranscrire par écrit. Ce que cela m’apporte, une planification et une gestion plus efficace au quotidien. Ce que cela m’apportera, je ne le sais pas encore, mais il est sûr que l’on apprend à chaque nouvel article sur lequel on se penche.

Michael – Une aventure professionnelle

Grâce au Café Du Geek, j’ai eu l’occasion de découvrir et de faire découvrir une multitude de produits High-Tech. Travailler pour Le Café Du Geek, c’est également la possibilité de participer à différents événements d’envergure. Cette aventure professionnelle est très épanouissante cela m’apporte énormément que se soit à titre personnel ou professionnel. Notre équipe est variée et dynamique, nos différents profils forment une équipe complémentaire.

Elouan – Une aventure humaine

Rejoindre Lecafedugeek c’est avant tout aimer écrire. Retransmettre dans nos articles la ferveur des nouvelles technologies aux lecteurs. Écrire un article sur un sujet qui nous passionne, que nous aimons, pour un public qui cherche l’information précise.

Mais rejoindre LCDG est avant tout une aventure humaine. C’est rejoindre une équipe et un projet dans lequel on croit et on se reconnaît. Participer au développement du projet. Certains sont fidèles depuis des années, d’autres depuis quelques mois, mais on a tous un même but : faire évoluer le site et informer les lecteurs, le tout dans un esprit très amical.

Cela apporte une grande expérience de rigueur, traiter telle information au bon moment, ne pas écrire n’importe quoi dans une « news »… Nous en apprenons aussi beaucoup sur le monde des nouvelles technologies lors de l’écriture d’un article. Être dans l’équipe permet aussi le test et l’utilisation de produit qu’on n’aurait jamais pensé utiliser, et nous fait découvrir de nombreux projets de start-up prometteurs.

Rémi – L’évolution professionnelle

Le Cafe du Geek m’a permis de développer ma culture et ma curiosité en général, à force d’articles et de connaissances le monde de la tech s’est avéré plus qu’intéressant et même utile. C’est un épanouissement, mais également une façon pour moi de transmettre un intérêt pour les innovations. Désormais grâce à ceci j’ai pu trouver une alternance pour mon Master en communication. L’équipe soudée comme la rigueur de l’écriture sont très utiles au développement personnel.

David – La famille et le boulot

En rejoignant l’équipe du Café du Geek, j’ai rejoint une petite famille de passionné de tech. Depuis que j’ai rejoint LCDG, j’ai pu découvrir différents produits, différentes sociétés et start -up. J’apprécie particulièrement le fait de pouvoir assister à des événements sur lesquels on peut discuter directement avec les équipes des marques, leur donner nos ressentis et nos impressions. Dans l’équipe on a tous notre petite spécialité, c’est toujours sympa d’échanger sur la tech, les innovations et produits insolites que l’on découvre chaque année. Mon expérience au sein du Café du Geek a été un point fort lorsque je recherchais un emploi dans la communication et le digital. Selon moi, on se développe non seulement en rédaction, mais aussi sur le sens du contact et la confiance en soi.

Clément – Une expérience et un développement

Rejoindre le café du Geek, c’est avant tout rejoindre un groupe de passionnés des nouvelles technologies. Ici, aucun professionnel, juste un petit groupe de bénévoles qui essaye chaque jour de décrypter l’actualité à sa façon.

De ce fait, cela n’entraîne aucun impératif rédactionnel. Chacun est libre d’écrire sur le sujet qu’il souhaite. Un sujet choisi avec un angle d’attaque libre et pertinent sera toujours plus intéressant à lire qu’un article imposé et vide de sens.

Cependant, derrière ce travail rédactionnel libre, il faut garder une certaine rigueur. Devenir rédacteur dans Le Café du Geek suppose une bonne orthographe, couplée à une capacité de réflexion sur l’actualité. Cela sous-entend aussi de traiter l’information de manière précise, en évitant la désinformation et les Fake News… Mais n’ayez pas peur, les erreurs sont les bienvenues et derrière chaque membre, il y a toute une équipe prête à s’entraider.

Puis au final, toute expérience est bonne à prendre. Un rédacteur bénévole pour un organe de presse constituera toujours une ligne supplémentaire sur un CV, une compétence en plus lors d’un entretien…

En bref, rejoindre Le Café du Geek, c’est rejoindre une expérience humaine et développer des compétences rédactionnelles qui serviront, quoi qu’il arrive, dans le monde professionnel…

Yliès – Plus qu’un simple projet

Lorsque j’ai rejoint le café du geek en 2016, je ne pensais pas découvrir une telle équipe de rédacteurs passionnés.

Le café du geek est plus qu’un simple projet, c’est une aventure où l’on rencontre des personnes géniales, des opportunités extraordinaires et où il est si aisé de s’y épanouir.

Cette famille m’a permis de m’épanouir et pouvoir faire profiter un public grâce aux articles que l’on produit avec passion et rigueur.

Le Café du Geek est, pour ces raisons-là, une expérience qui m’a énormément apporté !

Si ces récits ont pu vous motiver à rejoindre l’équipe du Café du Geek, vos candidatures spontanées sont les bienvenues. Tous les profils sont les bienvenus et pas seulement dans la rédaction. Si vous souhaitez mettre à profit vos compétences au service du web et de l’information n’hésitez plus et envoyez nous un mail à :

postmaster [at] lecafedugeek.fr avec comme sujet « CANDIDATURE »