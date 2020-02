Amis gamers, vos oreilles vont être heureuses, et celles de vos amis aussi ! Le Steelseries Arctis 9X, compatible Xbox One et Windows 10, est un petit bijou. Confort, qualité audio et qualité du micro, sont d’autant de points forts pour ce casque gaming, que nous détaillerons plus tard.

Unboxing

Derrière un carton mettant bien en avant le produit, avec le slogan « For Glory », on retrouve le casque et son câble USB logé dans un plastique qui fait malheureusement un peu cheap.







En dehors de ça, le casque est bien protégé et arrivera donc sans encombre chez vous, même si le livreur est peu précautionneux. Attention par contre, aucun câble jack 3.5mm n’est prévu au programme et c’est, pour moi, un très gros point noir. Surtout, sachant qu’une prise jack est bien présente sur le casque.

Design et construction de l’Arctis 9X

Le design de ce Steelseries Arctis 9X est vraiment agréable à regarder ! Votre tête viendra se loger dans un arceau en acier. Ce dernier est affublé d’un bandeau de suspension, pour votre confort, en tissu de masque de ski. Ce dernier est bien entendu de qualité supérieure.

Pour les boutons, ils sont au nombre de 2. Le premier est le bouton power, qui sert également à basculer entre 4 equalizer différents. Le second permet de gérer la connectivité Bluetooth. Ils sont accompagnés de deux molettes. La première molette permettra de régler le volume sonore tandis que la seconde sera utile pour mixer le volume entre le vocal (Discord, Xbox etc..) et le son du jeu sur lequel vous jouez.







Vient ensuite la connectique. Au menu, nous retrouvons le classique câble micro USB pour la recharge. Un peu dommage de ne pas se mettre au gout du jour, au même titre que les smartphones, avec de l’USB-C.

Le micro est rétractable et arbore un emplacement LED qui permettra d’indiquer, en s’allumant en rouge, que le micro est coupé (en utilisant le bouton dédié)

Qualité sonore et qualité du micro – Arctis 9X

À en croire Steelseries, la série Arctis est la plus récompensée des casques audio gaming sur le marché. Et il faut l’avouer, que ce soit pour du gaming ou pour simplement écouter de la musique, cet Arctis 9X fait vraiment bien le job ! Les basses sont présentes, les voix sont claires et la clarté globale du son est vraiment exceptionnelle.

Sur Xbox vous bénéficierait en plus du son natif spatialisé Windows Sonic. Il permettra d’entendre les moindres bruits et d’être encore plus immergé dans le jeu. Et ça marche ! Le rendu est vraiment impressionnant. Peu importe le jeu sur lequel j’ai pu tester le casque (Fortnite, le dernier Call of Duty, par exemple).

Parlons un peu technique. Nous retrouvons des haut-parleurs néodyme de 40mm offrant une réponse de fréquence comprise en 20 et 22 000 Hz. Le micro est un bidirectionnel avec une sensibilité de -38 dBV/Pa. Sa réponse de fréquence est comprise entre 100 et 10000 Hz.

Le micro ClearCast, est certifié Discord. Dans les faits, c’est un délice pour les oreilles de vos coéquipiers. Le son diffusé par le micro est clair, fini les incompréhensions menant à une perte d’une game importante désormais ! Vous n’aurez plus d’excuses 😉

Conclusion

Personnellement j’ai était bluffé par ce Steelseries Arctis 9X. La série Arctis est l’une des plus primées dans le milieu du gaming. Et on le ressent bien avec cette mouture destinée à la Xbox One. Attention pour une utilisation sur PC, dans certains cas il faudra se procurer un dongle Xbox Wireless Adapter.

Gros point positif que j’ai oublié de mentionner plus haut, c’est la « double connectivité ». En effet, quand vous jouez sur votre Xbox et que votre casque est connecté à cette dernière, mais également à votre smartphone (via le Bluetooth), vous pourrez répondre à un appel téléphonique tout en continuant de jouer.

Si vous êtes intéressé, sachez que le casque Steelseries Arctis 9X est dores et déjà disponible sur Amazon à un tarif d’environ 185€.

