3 indispensables pour améliorer vos trajets en avion

Si vous avez déjà fait un voyage International en avion, vous savez de quoi je parle. C’est long, pas forcément confortable et on s’ennuie. Seule occupation, regarder des films sur l’écran en face de soit. Mais… Vous n’avez que des écouteurs sans fils ou même les avez oublié… S’en va une longue et dure nuit blanche seul dans l’avion. Mais, ne vous inquiétez pas, j’ai pour vous le combo ultime à garder dans votre sac pour votre prochain vol. 3 accessoires indispensable pour rentre votre trajet en avion agréable (et croyez moi, je vole souvent ! Par exemple pour aller au CES 2020).

RHA – Wireless Flight Adapter – Un transmetteur audio universel Bluetooth 5

Pour faire simple, c’est un petit boitier que l’on branche en jack (simple ou double) et qui transmet l’audio en Bluetooth à n’importe quels écouteurs. Cela permet de rentre n’importe quel appareil Bluetooth mais surtout, cela rend l’écran de l’avion compatible !

C’est super simple à installer, on met son casque en mode pairage, on reste appuyé sur le seul bouton et c’est fini. Un jeu d’enfant qui est un bonheur. J’ai pour habitude de transporter un cable pour brancher mon casque mais plus besoin. Et surtout je peux aussi utiliser mes écouteurs !

Le boitier a une autonomie de 16h ce qui est suffisant pour n’importe qui vol et permet de diffuser vers deux casques, pour partager un film !

On notera aussi le Haute fidélité aptX™ et aptX Low Latency et la garantie de 3ans. Et bonus, ça ne pèse rien, se recharge en USB-C et est vraiment abordable !

Seulement 49,95€ pour ce boitier fort polyvalent par RHA !

RHA – TrueConnect – Le haut de gamme des TrueWireless

Nous avons testé les RHA TrueConnect et ce sont des écouteurs TrueWireless avec un confort et un audio vraiment haut de gamme. Ils offrent une autonomie record qui conviendra a tout long trajet.

Dans une petite boite qui ne prend pas de place et avec les différents embouts disponibles ce sont des écouteurs idéal pour tout les jours, le sport et voyager.

Relisez notre test :

Sony wh-1000xm3 – L’allié ultime en avion

Je ne peux que recommander le Sony wh-1000xm3 pour tout trajet en avion ou train. Tellement, que je l’ai acheté (en promotion, lisez nos bons plans) et l’utilise à chaque fois ! Je n’aime pas du tout les casques audio en general, mais dans l’avion, le confort qu’il procure dépasse toutes mes espérances.

La qualité de la réduction de bruit est impressionnante, on peut dormir paisiblement avec le casque sur les oreilles. L’autonomie de 22 heures (voir plus avec le cable) est parfaite. Et le son est clair et très bon. De quoi profiter pleinement de tout contenu audiovisuel lors d’un vol en avion.

En plus, il est utilisable avec un cable ce qui rajoute une autonomie supplémentaire et fonctionnera sans batterie avec ce dernier si besoin. Il est livré avec une housse dans la quelle on peut glisser le Wireless Flight Adapter de RHA sans soucis. Il se recharge rapidement en USB-C.

Le confort autour de l’oreille reste un point dans le quel il excelle. Il est plus léger que la concurrence et avec beaucoup de mousse pour éviter de vous écraser la tête. Les commandes tactiles sont un plus et simple a utiliser.

Un investissement important car le Sony wh-1000xm3 n’est pas donné. Mais qui se rentabilisera par un confort accru en avion !