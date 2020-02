Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Crosscall, Google Maps et Salto. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de MWC, Apple et Motorola . Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Les marques abandonnent le MWC à cause du coronavirus

Suite à l’épidémie de coronavirus, les marques normalement présentent au Mobile World Congress commencent à se désister. En effet, Nvidia, LG, ZTE et Ericsson se sont déjà retirés du salon. On apprend en plus que le premier vendeur de smartphones au monde, Samsung, aurait choisi de limiter sa présence sur le salon. Un coup dur pour le monde de la tech qui se retrouve aussi impacté dans sa chaine de production. Par exemple, l’un des principaux fournisseurs d’Apple pour son iPhone (Foxconn) a reçu l’ordre de Pékin de ne pas rouvrir ses usines avant le 10 février. Au niveau de la Switch, Nintendo déclare aussi un retard de production à cause de l’épidémie. On remarque ainsi que le monde de la high-tech peut rapidement se voir impacté par un seul et unique pays, la Chine.

Rétrocompatibilité des applications entre les appareils Apple

Avec macOS Catalina, Apple a introduit Mac Catalyst qui permet d’adapter une application conçue pour iPad à un Mac facilement. Cette nouveauté avait notamment pour but d’avoir plus de références dans le Mac App Store qui est beaucoup plus vide de ce qu’est sa version iOS. Aujourd’hui, la multinationale poursuit ses démarches en unifiant les achats sur les deux plateformes. Désormais, une application pour iPad achetée sur l’App Store débloquera aussi celle de macOS (l’inverse est également valable) si cette dernière est compatible.

Cette unification des achats est automatiquement activée dans la version 11.4 d’Xcode, un logiciel de programmation sur Mac pour les différents OS d’Apple. Afin de permettre ce changement, l’entreprise a également coordonné les différentes catégories des deux App Store comme la catégorie « shopping ». Les achats in-app seraient aussi éligibles à la discrétion des développeurs. Malheureusement, nous ne savons pas encore si cette unification des achats est obligatoire ou optionnelle auprès des développeurs.

Motorola dévoile son concurrent au Samsung Galaxy Note 10 Lite

Après le smartphone pliable Razr, Motorola lance le Moto G Stylus. Pour se démarquer, ce nouveau smartphone dispose d’un stylet. L’écran est de 6,4 pouces avec une résolution FHD+ de 2300 x 1080. On remarque aussi que l’écran est percé en forme de bulle pour la caméra. Au niveau des caractéristiques techniques, le smartphone dispose d’un processeur Snapdragon 665, 4Go de RAM et 128 Go de stockage. Une batterie de 4 000 mAh est aussi de la partie et celle-ci est compatible avec la charge rapide 10W. Niveau caméra arrière, on a droit à un capteur principal de 48 Mpx, un macro de 2 Mpx, d’une Action Cam de 16 Mpx et d’un autofocus laser. Pour la caméra frontale, on a droit à un capteur de 16 Mpx.

Le smartphone n’est pour l’instant disponible qu’en Amérique du Nord pour un prix de 299$. Un bon concurrent milieu de gamme au Galaxy Note 10 Lite !

On espère que les actualités du jour autour du MWC, Apple et Motorola.