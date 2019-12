Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article et une vidéo de moins de 2 minutes sur twitter. Au programme aujourd’hui, Samsung Galaxy Note 10 Lite, YouTube Music, Google Nest et Instagram !

YouTube Music évolue et offre un Google Nest Mini

YouTube Music ne convainc pas et la plateforme commence peu à peu à le comprendre. Malgré des pubs incessantes et des incitations au payement, le service de Google n’arrive pas à trouver son public et de facto gagner de l’argent. C’est pour cette raison que YouTube Music va proposer des playlists personnalisées. Nommées Discover Mix, New Release Mix et Your Mix, elles seront disponibles prochainement. Mais avec ces playlists, résonne comme un air de déjà vu, car oui, YouTube Music s’inspire (copie ?) très fortement de Spotify qui propose déjà des Mix de ce genre. Une nouvelle preuve de sa faiblesse dans un monde du streaming déjà bien rempli.

Autre nouveauté, YouTube Premium offre à ses abonnés un Google Nest Mini. Si vous pensez à vous abonner pour recevoir la mini enceinte connectée, ne le faites pas elle ne concerne pas les nouveaux abonnements. En effet, l’une des seules conditions pour obtenir le produit est de disposer du service payant de YouTube depuis le 4 décembre. Cette offre, si généreuse de prime à bord sert surtout à contrer l’expansion d’Alexa dans les foyers. Un cadeau plus ou moins empoisonné, tout dépend si vous êtes pour ou contre la récupération gratuite de vos données pour une revente ultérieure par Google.

Lutte contre le harcèlement et nouvelle fonctionnalité pour Instagram

Instagram vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité pour vos stories. Chaque écran pourra désormais comprendre un montage de plusieurs photos. Pour effectuer ce « collage » d’images, il vous suffira de vous rendre votre storie. Il faudra ensuite faire défiler les fonctionnalités en bas de l’écran et choisir « composition » (« layout » en anglais). Vous pourrez ensuite choisir entre différentes configurations de collages et nombre de photos (jusqu’à 6).

Le réseau social souhaite aussi contrer le harcèlement sur les réseaux sociaux. Pour cela, Instagram vous enverra un message avant l’envoie de votre commentaire en vous informant que votre texte est similaire à ceux déjà sinalés. Vous aurez ainsi le choix d’éditer votre commentaire d’en « apprendre davantage » ou de quand même le publier.

Premier rendu pour le Galaxy Note 10 Lite

Après de nombreuses rumeurs, les premier rendus du Samsung Galaxy Note 10 Lite font enfin leur apparition. Cette déclinaison plus accessible du Note 10 adopte des bordures plus épaisses et un module photo rectangulaire à l’arrière avec trois capteurs. Bien évidemment, on retrouve le stylet tant emblématique à la gamme Note. Les rumeurs annonceraient un smartphone avec un Snapdragon 855 et un capteur photo principal de 48 mégapixels. Il devrait être annoncé très prochainement et pourrait avoir un prix avoisinant les 670€.

