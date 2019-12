Manga et fashion, le style sans se taper l’affiche

Quand le manga s’allie au fashion, ce qui vient à l’esprit en premier est la collection de t-shirts sans réelle imagination. De ceux que l’on trouve à la Japan Expo et qui en plus de nous faire passer pour un otaku qui n’a pas su grandir, n’apportent qu’une contribution limitée, pour ne pas dire négative à votre look. Le Café du Geek vous accompagne pour trouver les plus belles pièces du moment.

Le top du Manga Fashion : Goldorak

Goldorak est resté dans le mémoire, car il a popularisé le concept de robots géants qui sauve l’humanité. Portez donc une dose l’Actarus au jour le jour.

Fulguro Luxe

La griffe Hadoro Paris s’associe avec Go Nagai, le papa de Goldorak. Cela donne une coque pour iPhone unique dans l’univers Manga fashion. La coque UFO Robot Grendizer est en cuir de veau légèrement grainé, la tête de Grendizer avec des cornes en crocodile. Un boîtier pour AirPods existe également avec les yeux en LED hypnotique. Sublime, entièrement réalisé à la main et il coûte… le prix de la passion.

Hadoro X Grendizer, à partir de 300 euros

Portrait minimaliste

Retrouvez simplement la tête de Goldorak avec épaules, pardon astérohaches apparentes. Minimaliste et pourtant très expressif.

Abystyle X Goldorak, 22 euros

Actarus en clair-obscur

Simple et pourtant efficace, ce simple portrait d’Actarus en noir et blanc apposé sur le côté de ce t-shirt noir vous vaudra des clins d’œil des connaisseurs et pour les autres vous pourrez faire leur éducation.

19,99 euros

Gundam

Archive robotique

La série de Mecha la plus populaire au monde a rarement inspiré l’univers de la mode. C’est sans compter Archive 18-20 et sa collection capsule Gundam. Dessinée par Sévérine Lahyani, elle comprend trois pièces.

Un t-shirt (disponibles en blanc et en noir) avec un des célèbres Mecha soulignés du nom de la maison (65 euros chez archives1820).

Une chemise avec le même robot, mais sur fond de plage japonaise de et Mont Fuji (160 euros chez archive1820).

Archive 12-20 x Gundam

Saint Seiya

Blason crânien

Bon, les chevaliers du Zodiaque inspirent peu les créateurs, mais nous avons craqué pour cette série de casquettes signée CapsLab. Un sticker brodé sur la casquette, le signe du zodiaque associé sur le côté et une concordance de couleurs entre le personnage affiché et l’objet elles sont séduisantes, sans en faire trop. Simple et efficace ! Elles existent également en modèle fermé si les aérations risquent de réveiller votre côté frileux.

Casquette Saint Seiya, 34,90 euros, capslab.fr

Assassination Classroom

Donnez le sourire

Un manga original où un extraterrestre détruit la moitié de la lune et menace la terre de destruction sauf… Si une classe de lycéen, dont il sera le professeur, réussit à l’assassiner. Aussi drôle et poignant, qu’il est riche en action ! Son héros, une sorte de poulpe jaune au sourire carnassier comme celui affiché sur le t-shirt que vous pouvez admirer ici.

Le T-shirt Manga Fashion Abystyle X Assassination Classroom, 25 euros, abystyle