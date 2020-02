New Era Icons – Nouvelle collection spéciale 100 ans

On vous l’avait présenté il y a quelques semaines, le 15 janvier 2020 précisément. En cette date New Era a fêté ses 100 ans. Pour l’occasion, ils sortent une collection appelée New Era Icons. Afin de célébrer « 100 ans de style ». Après des collections toutes plus emblématiques les unes que les autres, cette collection capsule apporte un trait sobre.

New Era Icons – Des pièces intemporelles inspirées par 100 ans d’histoire

La collection met en lumière un siècle de style et plonge dans les archives New Era. On y retrouve un héritage de baseball avec une sélection de silhouettes classiques.

Avec une collection sobre de vêtements et casquettes, New Era Icons fait référence à Americana avec une allusion aux années 30, l’âge d’or du baseball. Cette collection viendra moderniser les gardes robes, en proposant une version en laine du blouson d’université, un maillot de baseball et une gamme de casquettes.

Des habits sobres au style affirmé

Le blouson comme présenté précédemment est une version actuelle du blouson d’université. Manches en cuir, buste en laine, rayures aux poignets et au col avec le logo New Era brodé. On peut penser au style des années 1920 en voyant la façon dont le logo est apposé sur le côté gauche du torse.

Le blouson est disponible sur le site officiel et en magasin au prix de 340€ (£290) .

La seconde pièce de cette collection capsule est le jersey de baseball. Ce maillot en coton aux mailles lourdes est ainsi complété par des détails originaux sur les bandes.

Il est également disponible sur le site et en magasin au prix de 60€ (£50).

Pour la dernière pièce de la collection, la gamme de casquettes dans trois silhouettes 59FIFTY s’accordent ainsi parfaitement avec les deux autres habits. Les deux versions proposées sont la Retro Crown et la Low Profile. Chaque casquette est donc bien évidemment en édition collector et comportent une sous-visière en satin vert Kelly ainsi qu’une bande de propreté en cuir.

Les casquettes sont disponibles au prix de 40€ (£35).

La collection est d’ores et déjà disponible sur neweracap.eu mais également en magasin, il suffit de chercher !