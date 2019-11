Le KOREA START-UP Tech Show 2019 est un festival startup présentant l’avenir de l’économie locale de Changwon. Une ville du sud de la Corée du Sud. Organisé du 23 octobre au 25 au Changwon Convention & Exhibition Centre. Nous y avons participé et comme à notre habitude comme par exemple lors du G-Valley nous vous présentons quelques startups de Corée du Sud intéressantes (relire ROSIGN).

Nous avons également eu la possibilité de choisir deux startups de Corée du Sud pour leur remettre un Awards, N2Falls et GFK. Explications.

N2Falls – Le café sous pression

Le café sous pression à l’azote (Nitro Coffee) est une mode en Corée du sud depuis environ 1 ou 2 ans. Mais à 5€ le café, autant vous dire que je n’ai jamais testé. Mais ici, N2Falls propose la même expérience chez soit à moitié prix. Avec un principe simple, des capsules de café sous pression !

La capsule contient le café et on l’injecte dans votre eau chaude ou froide. Il en ressort un café crémeux, onctueux et doux au gout. C’est le même principe que la Guinness et les connaisseurs comprendront le coté crémeux. Rassurez vous, ce n’est pas pétillant.

Le café est aussi de super bonne qualité et vraiment goutteux. Il s’agit d’un « cold brew », café filtre réalisé avec de l’eau froide. Moi qui déteste le café froid (comme tout bon français), je me suis délecté de ce dernier bien frais. Le type d’infusion et le crémeux de l’azote retire toute amertume et mauvais gout.

Ainsi, vous pouvez avoir un délicieux café froid en un instant.

La capsule n’est pas recyclable pour l’instant. Mais prévu pour dans peu de temps. Ils sont entrain d’étudier le sujet. Il s’agit encore d’un prototype (certes fonctionnel et vendu) qui ne fait qu’évoluer.

Le produit est 100% made in Korea et pour l’instant que les packs cadeaux sont en vente mais ça arrive vite sur la marché. Avec une prévision d’arriver en Europe d’ici début 2020.

Avant

Après

D’autres parfums seront aussi disponibles, comme du thé ou sirop.

Et attention ils ont pareil avec du vin (un concentré avec l’alcool et tout que tu rajoute à ton eau) et de la bière ! Ça j’attend vraiment de tester !

La Startup de Corée du Sud proposera aussi une bouteille qui permet de brancher la capsule directement dessus.

GFK – Les nouveaux extincteurs

GFK est une startup de Corée du Sud qui se lance sur le marché des extincteurs. Des extincteurs de type fusil qui ont une apparence différente de celle des extincteurs existants. La plupart des extincteurs sur le marché sont en acier, mais les extincteurs GFK utilisent du plastique pour réduire le poids. Même les enfants peuvent les utiliser. Il n’y a pas de tuyau et lorsque vous appuyez sur l’interrupteur d’une main, le liquide est pulvérisé directement.

Il est possible de pulvériser pendant environ 70 secondes en fonction de la capacité maximale d’un extincteur de 2 litres. Le temps de pulvérisation d’un extincteur à canon rouge normal est d’environ 13 secondes.

Il est plus léger, change d’aspect, de principe de fonctionnement et de contenu d’extinction d’incendie et peut tirer plus loin. Il est facile à stocker et conçu pour maintenir une performance normale même après 10 ans d’inspection.

Cuppa House

Cuppa House propose du mobilier sans colle et sans vis. Une meilleure façon facile et sans outil de construire son mobilier de maison.

Il s’agit de kit que vous pouvez recevoir directement chez vous. Super facile et rapide à fabriquer/monter. Des chaises, tabourets et même des tables sont disponibles. Le tout est Eco-friendly en aggloméré de bois.

Et au final, ce produit Made in Korea, est sans colle, sans vis et se monte sans outils !

La startup a plusieurs brevets (pour la coloration du bois) et attendent les certifications pour la commercialisation en Europe.

Début 2020 sur Amazon !