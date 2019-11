PGW 2019 – Les stands incontournables du salon !

Alors que la PGW 2019 (Paris Games Week) a débuté le 30 octobre, un grand nombre de marque et d’éditeurs sont présents. Mais dans un si grand salon, quels sont les stands à voir au moins une fois ?

Hall 1

Cooler Master truck

Cooler Master, a cette année stationné son camion aménagé dans le hall 1. Ils vous accueillent, si vous souhaitez jouer à divers jeux, le tout dans une remorque de camion aménagée.

Vous pouvez aussi en profiter pour acheter quelques articles juste devant le camion !

Ps : Le boitier Star Wars de akil’tour n’est pas à vendre !

Asus Rog

La scène Asus Rog, peut servir à accueillir des invités comme Amixem par exemple !

L’arrière de la scène sert à l’exposition de produits de la marque ou de partenaire. Passez voir la Boitier Doom de Pause Hardware ou le Modern Warafare de Emi Sphère!

Thermaltake

Ici, vous allez pouvoir, selon le planning, voir Yereckt en séance de watercooling. Et tentez de remporter des prix lors des animations « Fast Build« , il vous faudra monter un PC le plus rapidement possible pour pouvoir peut être gagner un prix !

Stand Thermaltake 1

Thermaltake 2

Stand Thermaltake 3

Cependant, on notera une l’erreur sur le mod Ghost Recon BreakPoint d’axiommodding. En effet l’absence du S final à Tom Clancy’s est regrettable ! De plus l’utilisation de pâte à dépolir lus un choix discutable. Notamment sur les finitions qui laissent un goût amer quand y on regarde de plus près.

Ubisoft

Chez le développeur français, vous aller pouvoir, tester en avant première, Roller Champion, jeu très prometteur, reprenant les aspects du Roller derby. Le principe ? Garder une balle le plus longtemps possible. Effectuez un maximum de tour avant de tenter un tir, et ainsi gagner un nombre de points équivalent au nombre de tour effectué. Pas si simple.

Vous allez aussi pouvoir jouer à Ghost Recon BreakPoint, et participer à des animations comme un Just Dance sur scène !

Stand Ubisoft

Jeux Made in France

Game in France

Noara

Ici, il s’agit d’un regroupement de plusieurs studios français, proposant des jeux de très grande qualité ! Si vous préférez un jeu solo possédant une histoire et une ambiance originale, allez tester A Plague Tale du studio ASOBO. Plutôt MOBA ? Allez faire un tour chez NOARA, du studio ATYPIQUE, très prometteur, et possédant pourtant une mécanique très complexe, mais dont la prise en main se fait très rapidement ! En plus il y a un boitier Emi Sphère là bas !

Nintendo

Chez Nintendo, vous pouvez tester Luigi’s Mansion 3 sur Switch !

Vous pouvez aussi retrouver les jeux emblématiques de la marque, et découvrir leurs nouveaux produits !

Big N bien présent !

Hall 2

La Galerie d’art PGW by Artitude

Bien que le Hall soit plus destiné aux juniors, des expositions d’art en lien avec le monde du jeu vidéo sont présentes, retrouvez ici des artistes talentueux !

Kirby dans la place !

Paris Games Week Junior

Kids welcome

Même les plus jeunes ont le droit aux jeux vidéos ! retrouvez ici, des animations pour les plus jeunes de la PGW, et proposant du contenu très intéressant, développant la curiosité, et l’imagination, ainsi que la logique !

Hall 3

Asus Rog Truck

Asus, un vrai poids lourd du JV

Dans la même idée que Cooler Master, Asus Rog a décidé cette année de stationner son camion américain dans les allées de la PGW 2019. Jouez à divers jeux, et tentez d’affronter des joueurs de l’équipe ROG par exemple!

Nemcoshow

The New Black

Le nemcoshow, est fan de retro gaming, sur leur stand allez vous essayer ou vous ressayer à des jeux emblématiques comme Pac man, space invader, ou même street fighter ! le tout sur borne d’arcade bien sûr, mais aussi sur des bornes de DREAMCAST !

Mais le nemcoshow, c’est aussi des invités, comme le grand PADG (Pierre-Alain de Guarrigues), ou PP Garcia, mais aussi Les Noob.

Nemcoshow

Un espace dédié à Emi sphère est aussi présent!

Emi sphère, c’est la rencontre du noble art du travail du verre, au service des joueurs désireux de personnaliser leurs boitiers!

Allez voir par vous même les réalisations, qui sont juste sublimes. Eux même ne se définissent pas comme étant des moddeurs ! Ils ne modifient pas le boitier, mais s’occupe de la partie vitrée, en pouvant effectuer un sablage sur le verre ou une réalisation tout en vitrail, effet garanti !

Farming simulator

Il est ou mon tracteur ?

Le célèbre jeu de simulation de gestion d’exploitation agricole à aussi son stand pendant la PGW 2019 ! Venez essayer le jeu sur toutes les plateformes disponibles, et apprenez les bases de la gestion, et de la conduite des engins agricoles!

EVA

EVA

Une immense arène, des joueurs qui s’affronte dans une arène, un casque VR sur la tête, et un PC sac à dos ! Voilà le principe de EVA. Entouré d’une tribune, venez voir par vous même ce petit bijou technologique !