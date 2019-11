Avec les années, Ultimate Ears a développé son catalogue d’enceinte Bluetooth portables. Avec toutes sortes de formes, adaptées à différentes situations et sous différentes gammes de prix, ils disposent d’un grand éventail de choix d’enceintes de qualité. Découvrons la Wonderboom 2 un peu plus en détail.

146 Commentaires ULTIMATE EARS WONDERBOOM 2, Enceinte Portable Bluetooth Sans Fil, Son à 360 Degrés avec Basses Puissantes, Étanche / Anti-Poussière IP67,... Son 360° étonnamment plus puissant : l'enceinte Ultimate Ears WONDERBOOM 2 est une enceinte Bluetooth sans fil avec un son à 360° étonnamment plus puissant et des basses intensifiées

Nouveau mode Plein AIR : appuie sur le bouton mode Plein Air de cette enceinte ultra-portable pour augmenter instantanément le volume et la clarté pour les écoutes en extérieur

Apparence & connectivité

La Wonderboom 2 arrive dans un petit packaging simple à ouvrir et à fermer. Cela peut lui permettre d’être transportée facilement, de manière à éviter tout dégât sur le tissu. Cette dernière s’accompagne d’un câble de recharge Micro-USB de couleur blanche aplati (30 cm). Un design peu commun qui rend assez bien niveau visuel.

Contenu du colis

Câble de recharge

L’enceinte en elle-même se compose d’un tissu très design. Contrairement à son prédécesseur, la Wonderboom 2 dispose d’un tissu bichrome, ce qui lui donne une allure bien plus éclatante. Sur les extrémités de l’enceinte, on retrouvera une autre matière qui recouvrira l’enceinte, plutôt lisse et agréable, et recouverte d’une matière antidérapante. Sa taille lui permet une tenue facile en main, mais elle peut tout aussi bien être accrochée et transportée n’importe où grâce à son anneau de suspension élastique (résistance à la chute de 1.5m de hauteur).

Vue arrière

En terme de contrôles, on retrouvera sur le dessus de l’enceinte trois boutons: Power, pause/skip et Bluetooth, qui permettront d’accéder aux fonctions classiques d’une enceinte. Sur la face avant, on retrouvera les gros boutons plus et moins, propres à la marque Ultimate Ears. Appuyés en même temps, ils permettront d’obtenir des informations sur la batterie. Sur le dessous, on retrouvera le bouton de mode d’écoute extérieure, ainsi qu’un bloc amovible qui permet d’accéder au port de recharge.

Vue supérieure de l’enceinte

Boutons latéraux

Vue inférieure

La Wonderboom 2 ne dispose pas de micro, ce qui veut dire aucun kit mains libres intégré. Elle ne peut être connectée uniquement qu’en Bluetooth, et ne dispose pas non plus de port jack. Elle peut cependant être connectée en duo de manière à offrir une expérience d’écoute plus immersive. Pour ce qui est des 30m de distance de connectivité, elle atteint sans souci cette distance.

Autonomie de la Wonderboom 2

En matière d’autonomie, le constructeur annonce 13 heures, ce qui compte 30% de plus que la Wonderboom première génération. À volume moyen, nous avons pu l’utiliser un peu plus de 13 heures (à environ 60% du volume maximum) avant que celle-ci n’ait plus de batterie.

Il lui faudra environ 3 heures pour une recharge complète. L’enceinte se met en veille automatiquement après 15 minutes sans diffusion (même appairée) afin de sauvegarder de la batterie.

Audio & utilisation

Cette enceinte dispose d’un son 360°, ce qui lui permet une écoute confortable, peu importe l’orientation de l’enceinte.

Le son est assez intéressant. L’enceinte dispose d’un son très équilibré, avec de bonnes basses, des voix mises en avant et des aigus et médiums correctement placés. Pour rentrer plus en détail, les basses sont bien présentes et n’écrasent pas le reste, mais on ressent une impression de manque de profondeur dans celles-ci. Les voix et les médiums restent dominants, avec des aigus qui surplombent juste derrière.

Anneau de suspension

Vue d’ensemble de l’enceinte

Son mode extérieur coupe l’effet de profondeur au son, qui se réverbère normalement contre les murs, de manière à offrir une vraie immersion. On fait donc face à un son très ouvert, qui met plus en avant plus fortement les voix, puis les médiums et aigus, mais qui réduit très fortement les basses au détriment d’un peu de puissance supplémentaire. L’écoute reste quand même agréable car elle offre une sonorité différente, mais n’atteint pas un équilibre optimal sur son audio.

La Wonderboom 2 est une excellente enceinte à apporter à la piscine et à la plage, puisque celle-ci dispose d’une certification IP67. Cela permet une utilisation dans l’eau durant 30 minutes (maximum 1 mètre de profondeur) et lui confère une protection contre la poussière et le sable.

À l’utilisation, on ressent une petite latence. Le décalage se fait légèrement ressentir lors du visionnage d’une vidéo, ce qui peut être dérangeant pour certain.

Avis personnel

Cette enceinte Ultimate Ears a de quoi faire tourner des têtes ! Avec une très bonne autonomie, sa résistance à l’eau et un son qualitatif, elle se place très bien sur le marché pour une enceinte de ce prix.

Vue de côté

On remarquera un son puissant et clair, en mode d’écoute classique, mais un son un peu moins équilibré mais plus ouvert en mode d’écoute extérieure. Son design très travaillé et sa qualité audio permettront à la Wonderboom 2 de faire très bonne impression en soirée, autour d’une piscine, ou même encore à la plage, en modo solo, ou en mode stéréo.

Wonderboom 2 : Conclusion

Ultimate Ears présente encore une fois un produit de très bonne qualité pour un prix très convenable. La Wonderboom 2 s’élève à 99,99 euros, avec une apparence bichrome. On retrouvera différents coloris principaux, dont rouge, noir, bleu, pêche, ainsi que gris, tous accompagnés par un coloris secondaire blanc.

Pour en apprendre plus sur la Wonderboom 2, rendez-vous sur la page officielle du produit ici. Découvrez aussi notre test sur la Boom 2 d’Ultimate Ears ici.

