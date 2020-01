Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dévoiler les nouveautés Netflix (films et séries) de cette semaine 3 de 2020.*

Nouveautés Netflix – Semaine 3

Séries

Grace et Frankie (saison 6 – 15 janvier)

Type : comédie

Après avoir appris que leurs deux maris étaient en couple, Grace et Frankie décident alors de retourner dans leur maison au bord de la plage. Ces deux femmes au tempérament totalement différent vont par miracle se trouver des points communs et commencer à vivre ensemble.

Hip-Hop Evolution (saison 4 – 17 janvier)

Type : documentaire

Cette série documentaire retrace l’évolution du style Hip-Hop à travers les âges. Pour cela, des DJ, rappeurs et grands noms du mouvement dévoileront leurs visions et vécus du mouvement à travers plusieurs interviews.

Sex Education (saison 2 – 17 janvier)

Type : comédie

Otis, jeune adolescent vivant avec sa mère sexothérapeute, lance secrètement une clinique de thérapie sexuelle dans son lycée avec une jeune rebelle Maeve. La série se veut pleine d’humour, de conseils, drames et bien évidemment d’amour !

Films

NiNoKuni (16 janvier)

Type : animé

Trois adolescents se retrouvent confrontés à un mystérieux assassin venu d’un autre monde. L’un d’entre eux, Kotana, se voit alors grièvement blessé par une dague ensorcelée. Ses deux compagnons Yû et Haru décident alors de s’aventurer dans le royaume de NiNoKuni afin de le sauver.

Rupture Fatale (17 janvier)

Type : drame, thriller

Grace, femme douce et honnête déclare avoir tué son marie. Cependant, son avocate émet des doutes quant à la véracité de cette déclaration et va alors chercher à découvrir la vérité.

Vivre deux fois (17 janvier)

Type : comédie

Emilio, père misanthrope atteint de la maladie d’Alzheimer part en voyage avec sa famille afin de retrouver son amour de jeunesse.

Bon visionnage Netflix à tous !

*liste non exhaustive

N’hésitez pas à nous dire en commentaire les programmes que vous avez regardés en cette fin de semaine !

