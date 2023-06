Comparatif EcoFlow Delta 2 et Jackery 1000 Pro – Comment choisir ?

Vous êtes à la recherche d’une solution d’énergie portable et durable pour vos projets en extérieur, vos voyages ou même en cas de panne d’électricité à la maison ? Les générateurs solaires portables EcoFlow Delta 2 et Jackery Explorer 1000 Pro sont deux options phares sur le marché qui promettent de répondre à vos besoins. Mais comment choisir entre ces deux solutions high-tech ? Ne vous inquiétez plus, notre comparatif EcoFlow Delta 2 et Jackery 1000 Pro vous dévoile les atouts et les inconvénients de chacun pour vous aider à faire le meilleur choix en fonction de vos besoins et de votre budget. Prêt(e) pour une rude bataille entre ces deux poids lourds de l’énergie portable ?

Performance et capacité – Comparatif EcoFlow Delta 2 et Jackery 1000 Pro

La première différence notable entre l’EcoFlow Delta 2 et le Jackery Explorer 1000 Pro réside dans leur capacité de stockage d’énergie. L’EcoFlow Delta 2 dispose d’une capacité impressionnante de 1024 Wh. Tandis que le Jackery Explorer 1000 Pro offre une capacité légèrement inférieure de 1002 Wh. Cependant, il est important de noter que les deux sont hautement performants et capables d’alimenter un large éventail d’appareils.

En ce qui concerne la puissance de sortie, l’EcoFlow Delta 2 est équipé d’une sortie maximale de 1800W (avec une crête à 2700W). Tandis que le Jackery Explorer 1000 Pro offre une puissance similaire de 1000W en continu (2000W en crête). Bien que les deux stations électriques portables soient capables de gérer la plupart des appareils et des équipements, l’EcoFlow Delta 2 se démarque par une capacité de sortie légèrement supérieure, idéale pour les utilisateurs ayant des besoins en énergie plus importants.

Options de charge et de recharge

Les deux centrales électriques portables offrent une grande variété d’options de charge pour s’adapter à de multiples situations. L’EcoFlow Delta 2 peut être rechargeable à partir d’une prise murale, d’une voiture et même d’un panneau solaire. La Jackery Explorer 1000 Pro offre également les mêmes options de recharge, avec en plus la possibilité de connecter jusqu’à 12 panneaux solaires en série pour une charge solaire encore plus rapide.

En ce qui concerne les options de charge pour vos appareils, les deux stations électriques portables sont équipées de plusieurs ports USB (dont des ports USB-C de 100W), de prises CA et de prises CC. Toutefois, le Jackery Explorer 1000 Pro a un avantage avec sa lampe intégrée à 3 modes d’éclairages et son option SOS, ce qui peut s’avérer très utile lors des situations d’urgence ou pour une utilisation en extérieur.

Prix et rapport qualité-prix

S’agissant du prix, l’EcoFlow Delta 2 est proposé à partir de 1199€, tandis que le Jackery Explorer 1000 Pro avec ses deux panneaux solaires de 80W coûte 1699€. En examinant le rapport qualité-prix, l’EcoFlow Delta 2 offre un prix par watt de 1,17€/Wh. Tandis que le Jackery Explorer 1000 Pro affiche un prix légèrement supérieur de 1,69€/Wh mais avec deux panneaux de 80W inclus. En termes de poids, les deux stations électriques portables sont similaires, avec un watt par kilogramme de 85 Wh/kg pour l’EcoFlow Delta 2 et 87,24 Wh/kg pour le Jackery Explorer 1000 Pro.

Il est important de prendre en compte vos besoins spécifiques en matière d’énergie et de portabilité lors du choix entre ces deux options. Bien que l’EcoFlow Delta 2 offre un meilleur rapport qualité-prix en termes de capacité et de puissance de sortie, le Jackery Explorer 1000 Pro offre des fonctionnalités supplémentaires telles que la lampe intégrée et une plus grande compatibilité avec les panneaux solaires.

Que choisir entre le EcoFlow Delta 2 et Jackery Explorer 1000 Pro ?

En conclusion, choisir entre l’EcoFlow Delta 2 et le Jackery Explorer 1000 Pro dépendra principalement de vos besoins spécifiques en matière d’énergie, de fonctionnalités et de budget. L’EcoFlow Delta 2 offre une puissance de sortie supérieure et un meilleur rapport qualité-prix, tandis que le Jackery Explorer 1000 Pro propose de fonctionnalités supplémentaires telles que la lampe intégrée et une plus grande adaptabilité aux panneaux solaires.

Quel que soit le modèle que vous choisirez, l’un de ces générateurs solaires portables répondra sans aucun doute à vos besoins en termes de portabilité, de durabilité et de fiabilité. Alors n’hésitez plus, équipez-vous de l’EcoFlow Delta 2 pour une puissance accrue, ou privilégiez le Jackery Explorer 1000 Pro pour sa polyvalence et sa capacité à être connecté à davantage de panneaux solaires. Dans tous les cas, vous ne serez pas déçu !

