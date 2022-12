TEST EcoFlow Delta 2 : Source d’énergie portable idéale pour vos projets

La centrale électrique portable EcoFlow Delta 2 est une solution polyvalente et pratique pour toute personne ayant besoin d’une alimentation de secours. Que vous fassiez du camping, que vous subissiez une panne de courant ou que vous ayez simplement besoin d’une source d’énergie fiable lors de vos déplacements, la Delta 2 vous couvre. Grâce à sa taille compacte et à son design léger, elle est facile à emporter partout avec vous, et ses nombreuses options de charge en font un choix polyvalent et pratique pour tous vos besoins en énergie.

Mais qu’est-ce qui distingue l’EcoFlow Delta 2 des autres centrales électriques portables du marché ?

Dans cet article, nous allons nous pencher sur les caractéristiques techniques et les fonctionnalités de la Delta 2, ainsi que sur ses diverses options de charge et de recharge. Nous vous donnerons également quelques conseils sur la manière d’utiliser la Delta 2 au mieux de ses capacités, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de cette source d’énergie de secours puissante et pratique.

Pourquoi ce modèle se différencie des autres ?

EcoFlow Delta 2 est une centrale électrique portable de grande capacité qui offre un certain nombre de caractéristiques et de capacités qui la distinguent des autres batteries portables du marché. Avec une capacité de 1024 wattheures, c’est l’une des batteries portables les plus puissantes du marché, capable d’alimenter un large éventail d’appareils, des ordinateurs portables et des smartphones aux petits appareils et même aux outils électriques.

Outre sa capacité impressionnante, la EcoFlow Delta 2 est également équipée d’un onduleur intégré, qui lui permet de convertir le courant continu en courant alternatif pour une utilisation avec des appareils ménagers standard. Cette caractéristique, que l’on ne trouve pas toujours sur les sources d’alimentation portables, permet à la Delta 2 d’alimenter un plus grand nombre d’appareils. Mais surtout, qui permet de laisser brancher vos appareils sensibles dessus et de ne jamais ressentir de coupure de courant, cela peut être sur post de travail ordinateur ou sur un frigo, congélateur et même votre système de sécurité.

La Delta 2 dispose également de plusieurs ports de charge, dont autres ports USB-A et 2 ports USB-C de 100W, quatre prises CA et deux prises CC, qui vous permettent de charger simultanément plusieurs appareils. Et son écran LED vous indique la charge restante de la batterie et la puissance de sortie en temps réel, afin que vous puissiez suivre la quantité d’énergie dont vous disposez et sa durée de vie.

Caractéristiques techniques de la centrale électrique portable EcoFlow Delta 2

Comme nous l’avons mentionné, l’EcoFlow Delta 2 a une capacité exceptionnelle, ce qui est nettement supérieur à de nombreuses autres sources d’alimentation portables sur le marché. Ses caractéristiques sont les suivantes :

Capacité de stockage de l’énergie : 1024Wh

Tension de sortie : 110 V, 220 V

Puissance de sortie maximale 230 V : 1 800W (crête à 2 700W)

Prises 230V : 4

Sortie DC 5521 : 2 x 12,6v 3A jusqu’à 38W

Prise USB type-A : 2 x 5V, 2.4A, 12W Max par port

Prise USB type-A Fast Charge : 2 x 5V 2,4A / 9V 2A / 12V 1.5A, soit 18W max par port

Prise USB type-C : 2 x jusqu’à 20V et 5A soit 100W par port

Prise allume cigare : 1 x 126W 12,6V 10A max

Nombre de ports de sortie : 10 (dont 6 ports USB, 2 ports AC et 2 ports DC)

Durée de vie de la batterie : jusqu’à 3 000 cycles de charge/décharge

Matériaux : aluminium, plastique ABS de qualité aérospatiale

Poids net 12 kg

Poids brut 13,25 kg

Dimensions 40 x 21.1 x 28.1 cm

Fonctionnement : 0°C à 40°C (32°F à 104°F)

Contenu du colis

1 x Delta 2

1 x Cable DC5521 – DC5525

1 x Cable alimentation secteur AC 1.5 mètre

1 x Cable allume cigare 1.5 mètre

1 x Manuel d’utilisation

Taille compacte et conception légère

La Delta 2 est compacte et légère, ce qui vous permet de l’emporter partout avec vous. Sa petite taille et sa légèreté en font un choix pratique pour les voyages et les activités de plein air, et elle est facile à ranger lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Les caractéristiques en matière de charge et de recharge

L’une des principales caractéristiques de l’EcoFlow Delta 2 est sa polyvalence en termes d’options de charge et de recharge. Elle peut être chargée de plusieurs façons, ce qui en fait un choix pratique et flexible pour une alimentation de secours.

La Delta 2 peut être rechargée sur une prise murale à l’aide de l’adaptateur CA inclus, ou dans une voiture à l’aide de l’adaptateur CC inclus. Vous pouvez ainsi recharger la Delta 2 dans de nombreux contextes, notamment lorsque vous êtes en déplacement ou dans une situation d’urgence où l’accès à une source d’alimentation traditionnelle est impossible.

En plus de pouvoir être rechargée à partir d’une prise murale ou d’une voiture, la Delta 2 peut également être rechargée à l’aide d’un panneau solaire. Cette option est idéale pour ceux qui souhaitent utiliser la Delta 2 dans des environnements hors réseau ou en extérieur, car elle permet de charger la batterie grâce à l’énergie solaire. La Delta 2 est compatible avec de nombreux panneaux solaires, et le temps de charge dépend de la taille et de l’efficacité du panneau utilisé.

Utilisation de l’EcoFlow Delta 2

L’utilisation de l’EcoFlow Delta 2 pour recharger vos appareils est simple et directe. Il suffit de connecter votre appareil à l’un des ports de charge de la Delta 2 à l’aide du câble approprié. L’écran LED de la Delta 2 indique la charge et la puissance de sortie restantes de la batterie, ce qui vous permet de connaître la quantité d’énergie disponible et sa durée de vie.

Vous pouvez charger plusieurs appareils simultanément avec la Delta 2, et également alimenter des appareils ménagers standard. Il suffit de brancher votre appareil sur l’une des prises CA de la Delta 2 à l’aide du cordon d’alimentation approprié et le cable d’alimentation de la batterie vers une prise murale.

Recharge de l’EcoFlow Delta 2

Il existe trois façons de charger la Delta 2 :

Solaire (500W max, 11-60V@15A)

Prise AC domestique (configurable de 200W à 1 200W)

Recharge voiture (12V/24V@8A max)

Pour une batterie de cette taille, une charge solaire maximale de 500W est amplement suffisante. De manière réaliste, cela signifie qu’il vous faudra environ quatre heures pour charger avec un panneau de 400W (ce qui est le plus élevé que vous puissiez trouver dans un panneau portable), en supposant des conditions décentes, ou plus probablement toute la journée dans un nuage dispersé moins qu’idéal. Sur nos tests, ils s’agissait plutôt de 6 à 7 heures avec les panneaux 400W.

D’un autre côté, si vous avez besoin de recharger rapidement, la recharge AC est la solution. Cela utilise un câble d’alimentation IEC épais, à ne pas confondre avec un PC ou un autre câble domestique avec la même prise. Celui fourni est supérieur à la norme, et vous pourriez vous retrouver avec des câbles fondus si vous en utilisez un autre. Heureusement, aucune brique d’alimentation externe n’est nécessaire, tous les composants électroniques sont contenus dans la Delta 2 lui-même.

Avec la charge maximale à 1200W AC, il faudra 1 heure 20 minutes pour une charge complète. Après 50 minutes, vous aurez 80% de capacité, mais les derniers 20% prendront encore une demi-heure. Pendant ce temps, le ventilateur souffle pas mal, donc évitez de la recharger dans votre piece de vie.

L’écran LED de la Delta 2 vous indiquera l’état de charge de la batterie et la charge restante, afin que vous puissiez suivre sa progression. Il est important de noter que le temps de charge de la Delta 2 dépend de la source d’alimentation utilisée, ainsi que de l’état de charge actuel de la batterie.

Faut il choisir la EcoFlow Delta 2 ?

La Delta 2 est vraiment une batterie portable haute capacité, une solution puissante et polyvalente pour tous vos besoins en alimentation de secours. Sa batterie haute capacité, ses fonctions avancées et ses nombreuses options de charge en font un choix fiable pour un large éventail d’appareils et de situations. Que vous soyez en déplacement ou que vous subissiez une panne de courant, la Delta 2 vous couvre.

À 1€ par Wattheure, ou moins si vous achetez une unité d’extension, le prix est tout à fait raisonnable et conforme à la concurrence. Cependant, avec l’EcoFlow Delta 2, vous obtenez un produit plus durable grâce à une technologie cellulaire supérieure, sans parler de la capacité de sortie élevée et de l’excellente application. Cependant, il manque certaines fonctionnalités de portabilité. Par exemple, une lampe LED serait géniale. La Delta 2 manque également de charge sans fil, ce qui signifie que vous feriez mieux ne pas oublier vos câbles.

Si vous avez besoin d’une source d’énergie de secours fiable, EcoFlow Delta 2 vaut vraiment la peine d’être considérée.

Données de comparaison :

Prix par Watt : 1024 Wh pour 1199€ = 1,17€/Wh

Watt par Kg : 1024 Wh pour 12 kg = 85Wh/kg