Coupures d’électricité : voici comment être alerté sur iPhone et smartphones Android !

Des coupures d’électricités vont avoir lieu en France durant cet hiver 2022/2023. Pour avertir les citoyens de ces évènements contraignants, encore plus depuis que le télétravail s’est généralisé, une application pour iPhone et smartphones Android est disponible : EcoWatt. Mis en place par la RTE (réseau de transport d’électricité) et l’Agence de la transition écologique, cette solution permet d’être alerté trois jours avant une coupure d’électricité. Découvrez dans notre article comment tout cela fonctionne !

A la fin du mois de novembre 2022, le gouvernement français est venu annoncer que des coupures ciblées d’électricité auraient lieu cet hiver. Nous avons plus précisément appris que ces dernières concernaient tous les citoyens, à l’exception des établissements dont l’activité reste liée à la sécurité ou la défense nationale, les hôpitaux, certaines entreprises ; les trains reliés au réseau haute tension de RTE ; ainsi que la Corse, étant donné que la région profite de son propre système de production.

Dans les détails, les coupures d’électricités auront lieu entre 8 h et 13 h et entre 18 h et 20 h, pour une durée maximale de deux heures. Afin d’éviter ces situations ou d’être averti lorsque le réseau ne va pas tenir la charge, une application nommée EcoWatt est maintenant proposée aux utilisateurs de smartphones Android et iPhone, mais aussi sur le web.

Confectionné par la RTE, gestionnaire du transport de l’électricité en France, et l’Agence de la transition écologique, ce service permet tout simplement de s’informer en temps réel sur l’équilibre du système électrique ; et de connaître les gestes simples à appliquer afin de réduire la consommation et d’éviter les coupures d’électricité lors des jours de tension.

Être informé des coupures d’électricité grâce à EcoWatt

Sur le site web d’EcoWatt, nous retrouvons une page d’accueil informant de la situation générale concernant la tension du réseau électrique durant les quatre prochains jours avec des signaux de couleur :

Vert = Consommation normale ;

Orange = Système électrique tendu. Les écogestes sont les bienvenus ;

Rouge = Système électrique très tendu. Coupures inévitables si nous ne baissons pas notre consommation.

En haut à droite, un bouton Alerte SMS permet d’accéder à un formulaire permettant d’être contacté par SMS en cas d’alerte vigilance coupure (signaux orange et rouge) trois jours avant une coupure d’électricité. À la réception d’une de ses notifications, il est ainsi recommandé d’alléger sa charge sur le réseau électrique en appliquant des éco-gestes, à retrouver juste ici.

L’application Android et iOS fonctionne de la même façon. À l’exception près qu’elle envoie directement des notifications sur votre smartphone : en cas de signal orange ou rouge dans les 3 prochains jours ; et à l’approche d’un créneau orange ou rouge dans la journée. Au passage, nous y retrouvons une page d’accueil avec les prévisions pour les quatre prochains jours ; ainsi que les éco-gestes.

À noter, il est aussi possible de suivre la situation sur Twitter à travers les comptes suivants :