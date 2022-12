OnePlus 11 : voici le design du prochain smartphone haut de gamme OnePlus

Sans grande surprise, le prochain smartphone haut de gamme de OnePlus vient de voir son design dévoilé sur internet avant son annonce. Dans les détails, c’est le leaker OnLeaks qui vient de partager un rendu 3D du OnePlus 11. Nous y découvrons ainsi un module photo tout en rondeur ; mais aussi les deux coloris de ce modèle. Des informations sur la fiche technique ont aussi été divulguées.

En septembre 2022, Steve H. McFly, alias OnLeaks, a dévoilé le design du OnePlus 11 dans de premiers rendus 3D. Quelques mois plus tard, le leaker vient de partager sur le site Gadget Gang un nouveau visuel de ce modèle, défini cette fois-ci comme « officiel ».

Bien évidemment, quelques informations intéressantes sont à notifier avec ce futur modèle haut de gamme. Pour commencer, l’image montre la présence d’un élément emblématique des OnePlus : l’Alert Slider. Ce dernier est d’ailleurs centré avec le rallongement du module photo.

La seconde nouveauté se trouve d’ailleurs à l’arrière avec cet élément. Nous découvrons en effet un module photo circulaire avec en son centre le logo Hasslbla ; ainsi que trois capteurs et un flash répartis chacun dans un des quatre coins. À noter, ce dernier vient envelopper le bord droit du smartphone. Nous découvrons aussi que les deux coloris du OnePlus 11 seront le noir et vert, soit comme le OnePlus 10 Pro.

Au passage, OnLeaks et Gadget Gang partagent des spéculations autour de la fiche technique du OnePlus 11. Nous apprenons ainsi que le smartphone pourrait profiter d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Quad HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz ; une puce Snapdragon 8 Gen 2 ; jusqu’à 16 Go de RAM ; ou encore une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 100 W.

Pour finir, la partie photo a été précisée. Ainsi, le OnePlus 11 devrait avoir droit à un module photo arrière avec capteur principal de 50 Mpx, ultra grand-angle de 48 Mpx et téléobjectif de 32 Mpx avec zoom optique x2 ; ainsi qu’une caméra selfie de 16 Mpx. Pour rappel, ce modèle est attendu pour le premier trimestre 2023.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article OnePlus Pad : prévue pour 2023, la tablette s’inspirerait de l’Oppo Pad !