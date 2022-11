Snapdragon 8 Gen 2 : voici les premiers smartphones Android haut de gamme qui en profiteront

Après l’annonce de la Snapdragon 8 Gen 2 par Qualcomm, plusieurs constructeurs de smartphones Android sont venus confirmer l’arrivée de modèles embarquant cette nouvelle puce haut de gamme.

La Snapdragon 8 Gen 2 va être le processeur phare des smartphones Android haut de gamme dans les mois à venir. En bref, cette nouvelle génération gravée en 4 nm est 35 % plus rapide que la Snapdragon 8 Gen 1, 4,35 fois plus de performances en IA ou encore la prise en charge du Wi-Fi 7 (plus de détails ici).

Quelques jours après l’annonce de cette nouvelle puce, de nombreuses marques se sont empressées d’annoncer l’arrivée de modèles en profitant. Pour commencer, OnePlus est venu déclarer sur le réseau social chinois Weibo que le OnePlus 11 profitera de la Snapdragon 8 Gen 2.

Sans grande surprise, Xiaomi est venu annoncer que les Xiaomi 13 l’embarqueront aussi. Il faut dire que le constructeur chinois est généralement le premier à proposer un modèle avec la dernière puce Qualcomm. Motorola est aussi habitué à rapidement réagir après les annonces du fondeur américain. Nous avons ainsi appris que le Moto X40 disposera de la Snapdragon 8 Gen 2.

Oppo a ensuite confirmé que le prochain modèle Find X disposera de la Snapdragon 8 Gen 2 ; mais aussi l’iQOO 11. Nubia a aussi confirmé l’arrivée de la puce sur son futur RedMagic 8 Pro. Dernier point à prendre en compte, Qualcomm a déjà confirmé dans un récent rapport que 100 % des Galaxy S23 auront droit à ce nouveau processeur haut de gamme. Ainsi, Samsung ne proposera pas de variante avec puce Exynos.

Durant la conférence d’annonce de la Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm a aussi partagé une image récapitulant tous les constructeurs de smartphones Android qui proposeront un modèle avec cette puce : Asus ROG, Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, Redmagic, Redmi, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi, Xingi/Meizu et ZTE.