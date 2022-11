Teams : pour moins de productivité, Microsoft ajoute des jeux

Envie de faire une petite pause au travail ? Plus besoin de smartphones ! Microsoft propose maintenant des jeux vidéo à travers Teams, sa célèbre plateforme de messagerie et de visioconférence pour les entreprises. Cette nouveauté ne vise cependant pas à jouer en solitaire, mais avec vos collègues de boulot.

Jill Braff, directrice de l’intégration et du casual gaming chez Microsoft, déclare à propos de cette nouveauté Teams de la façon suivante : « Jouer entre collègues est un bon moyen de favoriser la communication et la collaboration ». Elle ajoute dans le billet de blog de la firme américaine que les jeux ont aussi d’autres avantages : favoriser la créativité.

Les jeux sont directement disponibles via une nouvelle application nommée Games for Work sur Teams. Développée par Microsoft Casual Games, elle propose d’ajouter des jeux très faciles à jouer lors d’une réunion entre collègues de travail. Nous apprenons au passage qu’ils sont « sans danger pour le travail (E-rated) et sans publicité ». L’objectif de ces jeux est de répondre aux différents besoins des équipes, explique Microsoft. Pour cela, « chaque jeu de l’application met l’accent sur un élément différent de l’esprit d’équipe ».

Parmi les jeux disponibles via cette nouvelle application Teams, nous retrouvons IceBreakers, pour encourager « les nouvelles équipes à communiquer et à se connaître facilement » ; Minesweeper (démineur), pour « résoudre des problèmes et atteindre rapidement des objectifs » ; Wordament pour « exercer votre cerveau et créer une compétition d’équipe saine autour d’un défi de mots » ; ou encore Solitaire Collection pour proposer « une compétition en tête-à-tête encourageant la participation de groupe ».

Microsoft termine ensuite son billet de blog en soulignant que d’autres applications sociales sont disponibles dans Teams. L’entreprise cite ainsi Polly, pour des sondages en direct, des enquêtes, des quiz, des anecdotes et des questions-réponses ; ou encore Kahoot !

