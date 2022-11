OVHcloud : la solution parfaite pour réserver le nom de domaine de son site web

Depuis de nombreuses années, OVHcloud permet de réserver un nom de domaine pour son site web. La plateforme reine des solutions d’hébergements, serveurs et cloud computing offre ainsi différentes offres idéales pour se positionner sur le web, que ce soit pour un site internet ou une boutique en ligne.

En vous lançant sur internet, un élément important est à prendre en compte : le nom de domaine. Pour faire simple, il s’agit de l’adresse à laquelle votre site web est accessible, dans notre cas lecafedugeek.fr. Ce dernier est composé de deux éléments : le nom (lecafedugeek) et l’extension (.fr). Ces derniers permettent ainsi d’identifier facilement votre plateforme web, et le contenu proposé.

Il n’est cependant pas possible d’avoir n’importe quel nom de domaine sur internet, notamment car des millions de sites existent sur le web. Pour identifier facilement ceux disponibles, il est ainsi possible d’effectuer une simple recherche sur le site OVHcloud. Il est au passage conseillé de choisir un nom simple, étant facile à écrire et retenir pour les internautes ; et identifiant concrètement votre activité sur internet.

Il est aussi nécessaire de choisir une extension, que ce soit pour associer votre site ou boutique à un pays (.fr, .us, .es, etc.) ou non (.com, .org, .net, etc.), voire à un domaine d’activité (.art, .auto, .cloud, .tech, etc.). Au total, 800 extensions sont disponibles chez OVHcloud, et sont d’ailleurs répertoriées en différentes catégories dans le cas où vous souhaitez jouer la carte de l’originalité tout en vous adaptant à votre domaine d’activité.

Dans le cas où un nom de domaine n’est pas disponible, plusieurs options s’offrent à vous : choisir un nom se rapprochant de celui désiré (abréviation, synonyme…) ou une extension différente ; ou contacter le propriétaire du nom de domaine (possible avec le service Whois d’OVHcloud). Il est aussi possible que le nom de domaine soit mis en vente sur le marché secondaire. Bonne nouvelle dans ce cas, OVHcloud propose d’agir en qualité de tiers de confiance afin de procéder à la transaction et au transfert du nom de domaine.

Dans le secteur des noms de domaines, OVHcloud propose des offres imbattables pour réserver un nom de domaine. Nous pouvons notamment citer un prix d’appel de 5,99 euros par an en ce moment dans le cas où vous choisissez la célèbre extension « .fr » ; ou encore 10,79 euros l’année pour le « .com ». En plus de cela, les offres comprennent plusieurs avantages : un hébergement de votre page web gratuit de 10 Mo ; une adresse mail personnalisée avec 5 Go de stockage ; un domaine sécurité ; ainsi qu’une redirection de votre nom de domaine vers votre site web.