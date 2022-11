BLUETTI AC500 : la solution idéale pour éviter les pannes, et baisser la facture d’électricité

Avec la hausse des prix de l’énergie, les Français recherchent des solutions afin de faire quelques économies sur leur facture d’électricité. BLUETTI propose ainsi des générateurs permettant de stocker de l’électricité issue de panneaux électriques ou encore du réseau traditionnel durant les heures creuses. Le constructeur propose d’ailleurs l’AC500, une centrale électrique idéale pour stocker de l’énergie.

En octobre, BLUETTI a réussi à récolter plus de 11 millions de dollars en crowdfunding sur la plateforme Indiegogo pour son nouveau générateur AC500. Combiné à la batterie BS300S, l’entreprise souhaite répondre à la « demande croissante des gens pour des solutions d’énergie propre et de stockage d’énergie » avec son générateur. À noter, le combo est maintenant disponible en précommande directement sur le site officiel de BLUETTI à partir de 5 699 euros.

Faisons rapidement les présentations. Le BLUETTI AC500 propose une puissance de 5000 W, et est directement compatible avec les prises 230V. Assez compact (52 × 35,8 × 32,5 cm), ce générateur peut être raccroché à 6 batteries B300S afin de proposer un stockage maximum de 18 kWh.

Pour être rechargé, il suffit de connecter cette solution à des panneaux solaires et/ou une prise de courant via le courant alternatif (AC). Il est ainsi possible de stocker l’énergie solaire ou récupérer de l’énergie durant les heures creuses afin de faire des économies sur sa facture d’électricité ou garantir une source d’énergie en cas de panne de courant. À une puissance de 3 000 W, la charge du générateur prend environ une heure avec des panneaux solaires.

Dans les détails, le BLUETTI AC500 propose les prises et ports suivants : 5 prises de 230V/16A ; 1 prise de 230V/32A ; 1 prise courant continu 12V/30A ; 1 prise allume-cigare ; 4 ports USB-A ; et 2 ports USB-C de 100 W. En soi, il est possible d’alimenter un four, un ordinateur, un smartphone, une tablette, un frigo, une machine à café, un radiateur électrique, des plaques de cuissons et biens d’autres appareils électroniques.

