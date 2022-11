Garmin annonce la Bounce, une première montre connectée pour enfants

Garmin vient d’officialiser une toute nouvelle montre connectée nommée Bounce. Grosse nouveauté tout de même, cette dernière s’adresse directement aux enfants. Elle propose en effet des fonctionnalités bien utiles pour rassurer les parents : un forfait téléphonique pour contacter leur progéniture et être contacté ; et un système de géolocalisation GPS.

Un marché commence à émerger dans le secteur des montres connectées, celui à destination des enfants. Cette évolution est notamment due à un désir de plus en plus important des parents de pouvoir connaitre le lieu où sont leurs enfants et les contacter ; mais tout en évitant de leur acheter un smartphone.

Garmin vient ainsi d’introduire la montre connectée pour enfants Bounce. Avec cette montre connectée, le spécialiste propose tout d’abord un écran LCD carré de 1,3 pouce avec une définition de 240 par 240 pixels. Nous retrouvons ensuite une connectivité 4G, nécessitant un abonnement de 10,99 euros par mois ou 109,99 euros par an. Grâce à ce forfait, les enfants peuvent envoyer des SMS et messages vocaux avec 20 contacts préenregistrés.

En plus de cela, la Garmin Bounce propose un système de géolocalisation. Dans les détails, les parents peuvent définir une zone de sécurité, leur envoyant automatiquement une notification quant leur progéniture rentre ou sort de celle-ci. À noter, il est aussi possible pour l’enfant de donner sa position précise à tout moment ; et même d’envoyer un lien avec la position aux contacts d’urgence en cas de problèmes.

La montre connectée permet ensuite de suivre les activités de course, marche, vélo et natation ; ainsi que le sommeil. À noter, faire 60 minutes d’activité quotidienne récompense les enfants avec des aventures, quiz, jeux et gemmes à collectionner. La Garmin Bounce propose aussi de définir des alarmes, utiliser un chronomètre ou encore voir la météo.

Annoncée avec une autonomie de deux jours, la Garmin Bounce est d’ores et déjà disponible au prix de 179,99 euros en trois coloris : vert, noir et rose.