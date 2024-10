Ajoutez vos morceaux préférés à Spotify directement depuis Instagram

Avec la montée en puissance des vidéos courtes sur les réseaux sociaux, il est devenu courant de découvrir de nouvelles chansons et artistes sur des plateformes comme TikTok et Instagram. Récemment, Instagram a annoncé une intégration passionnante avec Spotify. Les utilisateurs pourront désormais ajouter des chansons entendues dans les publications et Reels directement à leur bibliothèque de musique. Cette nouvelle fonctionnalité a été rapportée par 9to5Mac. Et elle promet de transformer la façon dont vous interagissez avec la musique sur ces plateformes.

Une intégration fluide entre Instagram et Spotify simplifiant l’ajout de musique

Si vous voyez une publication sur Instagram utilisant une chanson et que son titre est affiché en bas de l’écran, il vous suffit d’appuyer dessus pour accéder à la page de l’aperçu audio. Vous apercevrez alors un nouveau bouton « Ajouter » accompagné du logo de Spotify, situé près du curseur audio. Cette option rend l’expérience utilisateur simple et rapide. En un clic, vous pouvez intégrer la chanson à votre liste de « Chansons aimées » sur Spotify.

Pour profiter de cette fonctionnalité, il est nécessaire de lier votre compte Spotify à votre compte Instagram la première fois que vous l’utilisez. Ce processus est simple et ne prend que quelques minutes. Une fois la liaison effectuée, toutes vos actions suivantes se feront d’un simple clic. Actuellement, cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs dans le monde entier, ce qui signifie que chacun peut enrichir sa bibliothèque musicale sans effort.

Une expérience musicale enrichie grâce à la découverte sociale

Cette nouvelle intégration encourage également la découverte musicale à travers les publications de vos amis et des influenceurs. En écoutant des morceaux que d’autres partagent, vous pouvez élargir vos horizons musicaux. Cette dynamique sociale transforme Instagram en un véritable carrefour musical où vous pouvez non seulement visionner des contenus visuels, mais aussi enrichir votre bibliothèque audio.

Une tendance musicale qui s’amplifie sur les réseaux sociaux

Cette initiative d’Instagram s’inscrit dans une tendance plus large observée sur les plateformes de médias sociaux. Par exemple, TikTok a déjà intégré une fonction similaire, permettant aux utilisateurs d’ajouter des chansons entendues dans des vidéos à leur bibliothèque de streaming. TikTok prend en charge non seulement Spotify, mais également d’autres services tels qu’Apple Music et Amazon Music. Cela montre que les applications de médias sociaux deviennent de plus en plus des outils pour découvrir et partager de la musique.

Partagez vos découvertes musicales en toute simplicité

L’intégration d’Instagram avec Spotify pourrait également être le début d’autres fonctionnalités innovantes. En août dernier, le développeur mobile Alessandro Paluzzi a découvert qu’une autre forme d’intégration était en cours de développement. Cette option permettrait aux utilisateurs d’Instagram de partager en continu les titres qu’ils écoutent sur Spotify, affichant des notes au-dessus de leur photo de profil. Cela pourrait créer une nouvelle façon pour les utilisateurs de se connecter par le biais de la musique.