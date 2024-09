Instagram lance une nouvelle fonctionnalité : vous pourrez bientôt commenter les Stories

Instagram est sur le point de changer la manière dont nous interagissons avec les Stories. Ces publications éphémères ont gagné en popularité, surpassant parfois les publications traditionnelles. Jusqu’à présent, répondre à une Story Instagram se faisait uniquement via un message privé. Ces réponses n’étaient visibles que par la personne ayant publié le contenu. Mais cela va changer.

Un nouveau moyen public d’interagir avec les Stories

Instagram introduit la possibilité de laisser des commentaires directement sur les Stories. Cependant, cette nouvelle option est « limitée » à un cercle restreint. En effet, seules les personnes qui se suivent mutuellement pourront laisser des commentaires. Cette fonctionnalité offre une nouvelle dimension à l’engagement sur Instagram, en rendant les interactions plus publiques et visibles pour une audience plus large.

Emily Norfolk, porte-parole d’Instagram, explique que les utilisateurs auront le contrôle total sur cette nouvelle fonctionnalité. « Les utilisateurs auront la possibilité d’activer ou de désactiver les commentaires pour n’importe quelle Story qu’ils partagent », dit-elle. Cette flexibilité permet à chaque utilisateur de décider du niveau d’interaction qu’il souhaite pour ses publications.

À l’instar des Stories, les commentaires seront eux aussi temporaires. Ils resteront visibles pour une durée de 24 heures, après quoi ils disparaîtront en même temps que la Story. Toutefois, la question reste en suspens quant à savoir si ces commentaires seront archivés après leur expiration. Instagram n’a pas encore fourni de détails à ce sujet.

Cette nouveauté s’inscrit dans une série de fonctionnalités récentes introduites par Instagram. Son but est de renforcer l’engagement autour de ses surfaces les plus dynamiques. Notamment, les Reels et les Stories. Ces espaces sont devenus des points focaux pour les interactions entre amis, et non plus seulement des lieux pour consulter du contenu de manière occasionnelle.

Instagram mise sur des interactions plus visibles

Plus tôt cet été, Instagram a également lancé une fonctionnalité appelée « notes ». Ce sont des commentaires temporaires superposés sur les publications et les Reels. Ces notes expirent après trois jours et visent à rendre les interactions entre amis plus visibles. Il s’agit donc d’une nouvelle façon d’attirer l’attention sur ce que vos proches pensent de votre contenu.

Les utilisateurs peuvent choisir qui peut voir ces notes. Qu’il s’agisse de leurs abonnés mutuels ou d’une liste d’amis proches sélectionnée. Avec ces nouveautés, Instagram souhaite encourager des échanges plus personnels et immédiats entre amis.

Instagram a même annoncé une nouvelle fonctionnalité liée aux likes sur les publications. Désormais, certains likes apparaîtront sous forme de cœurs flottants. Similaires à ceux que l’on voit sur les notes éphémères. Cette initiative vise à « rendre les réactions plus évidentes et engageantes », a déclaré Norfolk.