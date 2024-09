Nacon fait sensation à la Gamescom 2024 avec sa nouvelle manette

La Gamescom 2024 a été le théâtre de plusieurs annonces retentissantes de la part de Nacon, notamment avec le lancement de sa toute nouvelle manette, la Revolution X Unlimited. Sous licence officielle Xbox, cette manette sans fil est une promesse de performance accrue pour les gamers sur Xbox et PC. Son design innovant et ses fonctionnalités sur mesure en font un outil incontournable pour tous ceux qui cherchent à optimiser leur expérience de jeu. La présence de Nacon à cet événement majeur souligne leur engagement continu dans l’innovation et la qualité, affirmant leur place de leader dans le marché des périphériques gaming.

Une manette Nacon pour les joueurs exigeants à la Gamescom

Tout d’abord, la Revolution X Unlimited de Nacon, présentée fièrement lors de la Gamescom, est un véritable bijou technologique. Conçue pour les amateurs de jeux de tir FPS et TPS, elle offre des options de personnalisation sans précédent qui améliorent tant la durabilité que la précision.

De plus, la technologie Hall Effect intégrée réduit le risque de dérive des joysticks, un atout majeur pour les sessions de jeu prolongées. Aussi, l’ajout d’un écran LCD central permet aux joueurs de changer de profil de jeu facilement, une première pour une manette Xbox chez Nacon. Avec plus de 10 heures d’autonomie et plusieurs modes de connexion, cette manette est prête à révolutionner la manière de jouer.

Le Casque RIG 900 MAX : confort et performance au rendez-vous

Nacon a également brillé à la Gamescom avec le dévoilement du casque RIG 900 MAX, spécialement conçu pour les gamers à la recherche d’une expérience sonore de haute qualité. Ce casque sans fil compatible avec Xbox et PlayStation offre une immersion sonore avec Dolby Atmos et des basses boostées pour une clarté exceptionnelle.

Le confort n’est pas en reste, grâce à un arceau en acier léger mais résistant et des coussinets en simili cuir doux, garantissant un confort même lors des sessions les plus intenses. Enfin, avec une station d’accueil pour la recharge et le rangement, le RIG 900 MAX est à la fois pratique et puissant.