Mortal Kombat 1 : après Cyrax, c’est au tour de Sektor de se dévoiler dans une bande-annonce

Après avoir révélé Cyrax le mois dernier, NetherRealm Studios continue d’alimenter la hype sur la saison 2 de Mortal Kombat 1. Cette fois, c’est avec l’arrivée d’une autre icône cybernétique de la saga : Sektor. Dans une nouvelle bande-annonce, la guerrière Lin Kuei fait son grand retour, avec un design remanié et un nouveau coup de grâce dévastateur. Eh oui : le “khaos” est sur le point de s’intensifier avec ce deuxième DLC.

Un petit lifting pour Sektor afin de s’adapter au nouveau lore de Mortal Kombat 1

Peu après son binôme, Sektor arrive dans Mortal Kombat 1 en tant que DLC du Khaos Reigns. Et tout comme Cyrax, elle a abandonné son look de cyborg pour devenir une guerrière Lin Kuei en armure. Ce remaniement de design se marie avec le nouvel univers de Mortal Kombat 1, sous le règne du Dieu du Feu Liu Kang.

NetherRealm Studios dévoile également la nouvelle histoire de Sektor dans la bande-annonce dédiée au personnage. Comme Cyrax, elle est la fille de l’ancienne guerrière Lin Kuei Madame Bo. Baignant dans la culture des arts martiaux depuis toute petite, Sektor est devenue une combattante hors pair. Et avec cette compétence s’ajoute une vaste connaissance des armes, grâce à son père, un ex-armurier.

Ces deux techniques composent la palette de mouvements de Sektor dans Mortal Kombat 1. Outre le corps à corps, elle dispose d’un arsenal dévastateur, notamment des lance-flammes, missiles et propulseurs lui permettant de faire des dashes et de léviter. À tout cela s’ajoute son Animalité, cette nouvelle finition permettant d’éliminer leurs adversaires en se transformant en animaux. Pour Sektor, elle se transforme en rhinocéros et empale son ennemi avec sa corne.

Sektor fera donc partie des DLC de Khaos Reigns, et sera disponible sur Mortal Kombat 1 le 24 septembre prochain.