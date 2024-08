Mortal Kombat 1 Khaos Reigns : Cyrax, le premier DLC, se dévoile dans un trailer de gameplay

Il ne reste plus qu’un mois avant que la saison 2 de Mortal Kombat 1 n’arrive sur nos machines. Baptisé Khaos Reigns, elle apportera de nouvelles mécaniques, de nouveaux Kombattants ainsi que des “guests characters”, issus de franchises cinématographiques cultes. Pour ouvrir le bal des DLC de Mortal Kombat 1, un personnage emblématique de la licence fait son retour : Cyrax. Cette fois, le redoutable cyborg revient sous l’identité d’une femme, et dévoile un arsenal de nouvelles techniques et mouvements. Justement, NetherRealm Studios a mis en ligne une bande-annonce de présentation pour Cyrax, mêlant gameplay et séquences cinématiques. Appréciez !

La bande-annonce de gameplay :

La nouvelle Cyrax dans Mortal Kombat 1 : attention, ça pique !

Vous pouvez voir ci-dessous l’histoire de Cyrax, selon les créateurs de Mortal Kombat 1 :

“Dans la nouvelle ère de Dieu du Feu Liu Kang, dieu du feu, Cyrax est une jeune guerrière Lin Kuei du clan Zaki. Ses prodigieuses compétences lui ont valu d’être invitée à servir directement sous Sektor. Toutefois, malgré ses impressionnantes compétences, son côté indépendant a créé des divisions entre elle et son mentor. Cyrax reste donc une guerrière indomptable, obligeant les Lin Kuei à se plier sous ses conditions…”

La bande-annonce nous révèle également le redoutable arsenal de Cyrax. Elle peut par exemple effectuer des attaques aériennes impressionnantes et esquiver des coups avec perfection grâce à la technologie cybernétique implantée dans son armure. Côté attaque, elle utilise des filets d’énergie pour immobiliser ses adversaires, d’explosifs pour prolonger les combos, ainsi que de lames de scie pour asséner plus de dégâts.

En guise de coup de grâce, Cyrax déploie la nouvelle mécanique de Khaos Reigns : l’animalité. Cette technique, activable en fin de combat, lui permet de se transformer en frelon géant pour achever ses adversaires avec son dard.

Cyrax sera disponible en parallèle avec la sortie de Mortal Kombat 1: Khaos Reigns le 24 septembre prochain.