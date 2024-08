Fortnite est enfin de retour sur iPhone !

La semaine dernière, Epic Games a remporté la bataille de toute une vie ! Après quatre longues années d’absence, Fortnite, l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde, fait son grand retour sur iOS. Le battle royale le plus joué au monde est donc désormais disponible sur l’App Store via l’application Epic Games Store. Si vous résidez dans l’Union européenne, vous pouvez dès maintenant télécharger et jouer à Fortnite gratuitement sur votre iPhone.

Un peu d’histoire…

Ce come-back inespéré de Fortnite sur iPhone est non seulement une grande victoire pour les fans de battle royale, mais également pour Epic Games. Si on revient un peu en arrière, le créateur de Fortnite était en conflit avec le géant Apple. En effet, ce dernier imposait une commission de 30% sur les achats in-app. En total désaccord avec cette règle, Epic Games a introduit un système de paiement direct dans Fortnite, contournant ainsi celui d’App Store.

La réponse d’Apple ne s’est pas fait attendre. Du jour au lendemain, le géant de Cupertino a retiré Fortnite de l’App Store, privant ainsi des millions de joueurs du jeu sans aucune sommation. Heureusement, les nouvelles lois de l’Union Européenne ont ramené l’espoir chez les joueurs de Fortnite sur mobile. Ces dernières obligent Apple à autoriser d’autres magasins sur ses appareils. Par conséquent, Epic Games redevient maintenant disponible à l’installation sur iPhone dans tout le territoire de l’UE.

Bien sûr, Fortnite n’est pas le seul à arriver sur iPhone. À part le célèbre battle royale d’Epic Games, deux autres jeux sont également disponibles au téléchargement : Fall Guys et Rocket League SideSwipe. Si vous résidez dans les régions de l’UE, vous pouvez jouer à ces trois titres sur iOS, mais également sur Android.

Voici comment Fortnite sur votre iPhone :

Assurez-vous que votre iPhone tourne sous iOS 17.6 ou plus, et que le processus de vérification de région d’Apple est bien effectué.

Ouvrez Safari et rendez-vous sur fortnite.com/download.

et rendez-vous sur Téléchargez l’application Epic Games Store en appuyant sur “Obtenez-le sur iPhone” .

. Appuyez sur Continuer .

. Rendez-vous dans les réglages de votre iPhone et appuyez sur Autoriser les apps créées par Epic Games Inc. > Autoriser .

. Revenez sur Safari, puis appuyez sur “Installer la place de marché en ligne d’apps”.

Une fois que l’Epic Games Store est installé sur votre appareil, sélectionnez Fortnite et appuyez sur Installer.

C’est tout !

Si vous voulez installer les deux jeux restants, il vous suffit de vous rendre dans l’application Epic Games Store et de les télécharger. Pour le cas de Fortnite, prévoyez entre 13 et 15 Go d’espace libre.