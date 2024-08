Après Kick et Twitch, la Turquie bloque l’accès à Roblox !

Encore une mauvaise nouvelle pour les fans de jeux vidéo en Turquie ! Après le blocage des sites de streaming Kick et Twitch, c’est au tour de Roblox d’être dans le collimateur du gouvernement local. Apparemment, la plateforme de jeux vidéo en ligne et de création de jeux vidéo est sujette à des contenus susceptibles de conduire à l’exploitation des enfants. Une découverte qui a conduit au bannissement de Roblox en Turquie, sans sommation ni avertissement. Enquête.

Interdiction de Roblox en Turquie : des enfants exploités ?

Plus qu’une simple plateforme de jeux en ligne, Roblox possède son propre univers vidéoludique. Ciblant particulièrement les enfants, la plateforme propose des fonctionnalités permettant de créer soi-même des jeux ou de jouer à des jeux créés par d’autres. Et, comme tout jeu en ligne, les joueurs peuvent discuter avec d’autres joueurs à travers le monde.

Vous le voyez venir, ce fameux combo enfant – interaction en ligne ? Si Roblox est avant tout un endroit où les enfants peuvent jouer et apprendre les bases de la programmation, il est aussi un potentiel repaire pour des personnes mal intentionnées. Les enfants pourraient y être facilement exposés à des contenus sexuellement explicites, ou pire, subir du cyberharcèlement.

C’est justement pour empêcher ces actions malsaines envers les enfants que la Turquie a interdit l’accès à Roblox. En effet, après une enquête gouvernementale, les autorités turques ont constaté la présence de contenus inappropriés sur la plateforme. Ils ont également souligné l’absence de réglementation directe du contenu, pouvant exposer les jeunes utilisateurs à des contenus potentiellement malsains.

Enfin, Roblox a, paraît-il, autorisé certaines activités dans des jeu qui, selon les autorités turques, pourraient promouvoir l’homosexualité. Notons que la Turquie est un pays où le mouvement LGBT reste encore un sujet particulièrement sensible. Les contenus liés aux LGBT y sont donc très stricts.

La décision du gouvernement turc est donc sans appel. Le 7 août dernier, le ministre turc de la Justice Yılmaz Tunç a déclaré : « Conformément à notre constitution, notre État est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de nos enfants (…). L’infraction ne pouvait être empêchée en interdisant techniquement l’accès au contenu litigieux”. Les autorités turques ont donc bloqué l’accès à Roblox dans tout le territoire.

Roblox réplique !

Face à cette décision gouvernementale, Roblox a immédiatement réagi en reconnaissant la situation et en s’engageant à résoudre le problème. Dans un communiqué, l’entreprise déclare : “Nous avons appris que Roblox était bloqué en Turquie. Des mesures sont prises en urgence pour comprendre le problème dans le but de le résoudre.”

“Nous sommes conscients que des millions de personnes utilisent notre plateforme en Turquie tous les jours. Parmi elles, il y a une communauté dynamique de développeurs dont les entreprises dépendent de Roblox. Nous réfléchissons en permanence à la manière d’assurer la sécurité de notre communauté et nous partageons l’engagement des décideurs politiques mondiaux à protéger les enfants.”

Dans un interview accordé au média The Verge, le porte-parole de Roblox Eric Porterfield ajoute : “Nous respectons les lois et les règlements des pays dans lesquels nous opérons. Nous partageons également l’engagement des législateurs locaux en faveur des enfants. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour nous assurer que Roblox sera de nouveau en ligne en Turquie dès que possible. »

On ne sait donc pas encore quand Roblox sera débloqué dans le pays. Histoire à suivre…