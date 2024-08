Pangyo Techno Valley (GBSA) : Le Silicon Valley de Corée qui redéfinit l’innovation globale

Située à quelques kilomètres de Séoul, Pangyo Techno Valley s’est rapidement imposée comme le cœur battant de l’innovation en Corée. Concurrençant les pôles technologiques de renommée mondiale tels que la Silicon Valley aux États-Unis, Zhongguancun en Chine et Station F en France, Pangyo abrite aujourd’hui une multitude d’entreprises innovantes et de startups de pointe. Sous la direction du Gyeonggi Business & Science Accelerator (GBSA), ce cluster technologique ne cesse de croître et d’évoluer, attirant des talents et des investissements du monde entier. L’objectif de Pangyo ? Devenir un phare mondial de l’innovation, en favorisant les synergies entre les entreprises locales et internationales et en mettant l’accent sur des secteurs clés comme l’intelligence artificielle, la biotechnologie et les technologies de l’information. Dans cet article, nous explorerons le rôle crucial de Pangyo dans l’écosystème technologique coréen, à travers un échange avec Lee Jun-Woo, Directeur du Centre d’Innovation de Techno Valley.

Pangyo Techno Valley et le GBSA

Pangyo Techno Valley, souvent comparé à des pôles d’innovation emblématiques comme la Silicon Valley ou Station F, est une véritable pépinière de l’innovation en Corée du Sud. Situé dans la province de Gyeonggi, à proximité de Séoul, ce cluster technologique s’étend sur une superficie impressionnante de 1,68 million de mètres carrés. Conçu pour être un écosystème dynamique, il accueille actuellement plus de 1 600 entreprises innovantes et devrait en compter plus de 3 500 à l’achèvement du troisième Pangyo d’ici 2029.

La création de Pangyo Techno Valley a été initiée par la province de Gyeonggi en 2005, avec un budget de 2,8 milliards de dollars pour son développement initial. L’objectif était de transformer cette région en un hub technologique capable de rivaliser avec les plus grands pôles mondiaux. Aujourd’hui, Pangyo est divisé en trois phases de développement : Pangyo 1, Pangyo 2 et Pangyo 3, chacune ayant ses propres spécificités et secteurs d’activité dominants.

Le Gyeonggi Business & Science Accelerator (GBSA) joue un rôle central dans la gestion et le développement de Pangyo Techno Valley. En tant qu’organisation à but non lucratif, le GBSA soutient les PME à chaque étape de leur cycle de vie, depuis la création jusqu’à la commercialisation et l’exportation. Le GBSA met également en place des programmes de soutien technologique et d’incubation pour favoriser l’innovation et la collaboration entre les entreprises locales et internationales.

Les multiples facettes de Pangyo Techno Valley

La Pangyo Techno Valley est divisé en plusieurs zones, chacune ayant des objectifs spécifiques et accueillant différents types d’entreprises.

Pangyo 1 : Le berceau de l’innovation

Pangyo 1, achevé en 2011, se concentre principalement sur les industries avancées telles que les technologies de l’information (IT), les biotechnologies (BT), les technologies de la culture (CT) et les nanotechnologies (NT). On y trouve des géants du jeu vidéo comme Nexon, NCSoft et Croffton, le développeur de Battlegrounds, un jeu devenu un sport officiel aux Jeux asiatiques de Hangzhou 2022. Pangyo 1 héberge également des entreprises innovantes comme Kakao, le numéro un des applications de messagerie en Corée. Et encore Midas IT, une entreprise leader dans le domaine des logiciels de conception architecturale.

Pangyo 2 : Le hub des technologies de pointe

Le développement de Pangyo 2, qui devrait être achevé l’année prochaine, se concentre sur les technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle (IA), la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR), la mobilité urbaine aérienne et la conduite autonome. Environ 30% des bâtiments de Pangyo 2 seront destinés aux startups, faisant de cette zone le véritable hub des startups en Corée avec plus de 2 000 jeunes entreprises. Pangyo 2 vise à fournir un environnement propice à l’innovation, avec des espaces de travail gratuits pour les startups pendant dix ans, favorisant ainsi leur croissance et leur développement.

Pangyo 3 : L’avenir de l’habitat et de l’innovation

Ce dernier, prévu pour 2029, se concentrera sur la résolution des problèmes de logement pour les jeunes professionnels souhaitant vivre et travailler dans la vallée. Cette zone vise à créer un équilibre harmonieux entre les industries et les logements, permettant aux professionnels de résider à proximité de leur lieu de travail. De plus, Pangyo 3 prévoit de développer un cluster de semi-conducteurs sans usine de classe mondiale, en réponse aux défis mondiaux récents dans ce secteur.

Entreprises innovantes et success stories

Pangyo Techno Valley abrite également des licornes comme Soulbrain, spécialisée dans les matériaux avancés, et Medipost, un leader dans le domaine de la médecine régénérative. Des startups prometteuses comme Wuha Brothers, opérateur de la plus grande plateforme de livraison de nourriture en Corée, Baemin, montrent comment Pangyo favorise un écosystème collaboratif vertueux.

En plus des entreprises privées, de nombreuses entités gouvernementales et organisations telles que le GBSA, la Korea Bio Association et l’Université Sungkyunkwan jouent un rôle crucial en soutenant activement les startups et les PME présentes à Pangyo. Cet écosystème collaboratif a permis à Pangyo de générer un chiffre d’affaires total de 122 milliards de dollars en 2022, prouvant ainsi son impact significatif sur l’économie locale et internationale.

Interview avec Lee Jun-Woo, Directeur du Centre d’Innovation de Techno Valley

Léo Thevenet : « J’ai visité Pangyo pour la première fois il y a cinq ans. À l’époque, c’était très axé sur la biotechnologie. Comment cela a-t-il évolué depuis ? »

Lee Jun-Woo : « Pangyo s’est principalement concentré sur les industries IT dès le début. Bien que la biotechnologie soit importante, elle ne peut se développer sans l’IT. Aujourd’hui, nous voyons une intégration croissante de l’IA, de la réalité augmentée et des technologies de mobilité autonome. »

Léo Thevenet : « Pangyo 2 semble être un projet ambitieux. Pouvez-vous nous en dire plus sur l’évolution des programmes de soutien aux startups ? »

Lee Jun-Woo : « Pangyo 2 se distingue par son espace dédié aux startups, leur offrant des bureaux gratuits pendant dix ans. Nous mettons également en place des programmes de financement et d’expansion internationale, permettant aux startups de participer à des salons à l’étranger et de se développer globalement. »

Léo Thevenet : « Envisagez-vous des collaborations internationales, notamment avec des entités françaises comme Station F ou VivaTech ? »

Lee Jun-Woo : « Oui, nous souhaitons créer des synergies avec des écosystèmes internationaux. Nous envisageons d’accueillir des événements similaires à VivaTech pour promouvoir l’innovation et le réseautage entre startups coréennes et internationales. »

Le futur de Pangyo Techno Valley

Pangyo Techno Valley, avec ses trois phases de développement, s’est imposé comme un acteur majeur de l’innovation technologique en Corée et dans le monde. Grâce à un écosystème bien conçu, qui intègre des entreprises de pointe, des startups prometteuses et des institutions publiques de soutien comme le GBSA, Pangyo continue de croître et de se diversifier. La vallée ne se contente pas d’attirer les meilleures entreprises technologiques, mais elle favorise également la collaboration et le partage de connaissances entre différents secteurs.

L’impact de Pangyo sur l’économie locale est indéniable, avec des chiffres impressionnants en termes de revenus générés et de création d’emplois. Plus de 78 000 personnes y travaillent, dont une grande partie de jeunes professionnels, ce qui reflète le dynamisme et la créativité de la région. Les efforts pour résoudre les défis, comme le logement abordable pour les jeunes talents, montrent la volonté de Pangyo de créer un environnement équilibré et durable pour l’innovation.

En se tournant vers l’avenir, Pangyo continue de viser haut avec des projets comme le cluster de semi-conducteurs sans usine et des initiatives pour attirer et soutenir les startups innovantes. Les perspectives de collaborations internationales, notamment avec des entités comme Station F et VivaTech, renforcent la position de Pangyo en tant que hub mondial de l’innovation. Voici le site de Pangyo pour référence.