K-startup à Vivatech 2024 : Les pépites de l’innovation coréenne – IA, santé, mode, urine et sommeil !

Lors de ma visite au stand K-STARTUP à Vivatech 2024, j’ai eu l’opportunité de découvrir les innovations de 19 startups coréennes. Ces entreprises, soutenues par le Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development (KISED), représentent l’excellence coréenne dans des domaines variés tels que l’intelligence artificielle, les technologies de pointe, les soins de santé et le commerce électronique.

Vivatech est reconnu mondialement comme un carrefour de l’innovation, et la Corée y participe fièrement en présentant ses startups les plus prometteuses. Le Pavillon K-STARTUP à Vivatech, est un espace dynamique où les fondateurs et les équipes des startups se rencontrent avec des investisseurs, réalisent des démonstrations de produits et discutent de potentielles opportunités de partenariat.

Voici un aperçu des startups que j’ai rencontrées sur le stand K-STARTUP à Vivatech:

Révolution de la mode avec Z-emotion

Z-emotion offre des solutions de conception de vêtements 3D et de simulation pour la mode et le commerce électronique. Leur technologie permet aux créateurs de mode de visualiser et de perfectionner leurs designs en 3D, réduisant ainsi le temps et les coûts associés au développement de produits.

Gestion d’actifs révolutionnée avec IPIN Labs

IPIN Labs développe des systèmes de positionnement intérieur et de gestion d’actifs pour améliorer la productivité et la sécurité dans les grandes installations. Leur technologie permet une gestion efficace et précise des actifs, réduisant les pertes de temps et augmentant la sécurité.

Améliorez votre sommeil avec Asleep

Asleep propose des technologies de suivi et d’analyse du sommeil pour améliorer la qualité du sommeil et le bien-être. Leur technologie innovante permet de suivre les cycles de sommeil et de fournir des recommandations personnalisées pour un repos optimal.

Yellosis : Les toilettes intelligentes pour votre bien-être

Yellosis propose des solutions de santé basées sur l’IA et les tests urinaires pour les humains et les animaux, améliorant l’accessibilité aux soins de santé. Leur technologie permet une analyse précise et rapide des échantillons, facilitant ainsi le suivi de la santé.

UUUUU : La révolution de l’art des ongles

UUUUU développe des solutions technologiques innovantes pour améliorer l’expérience utilisateur et optimiser les opérations dans divers secteurs. Leur technologie allie esthétique et innovation pour révolutionner l’art des ongles, offrant une expérience utilisateur sans précédent.

Pixelity Inc : La thérapie réinventée avec des technologies immersives

Pixelity Inc est un studio de développement de contenu XR spécialisé dans la création de jeux XR et de solutions de santé numérique. Leur objectif est d’améliorer la qualité de vie grâce à des expériences interactives et immersives, redéfinissant ainsi la thérapie digitale.

Marinachain : La révolution verte dans la logistique maritime

Marinachain propose des solutions de gestion basées sur la blockchain pour l’industrie maritime, améliorant l’efficacité et la transparence dans les opérations portuaires et maritimes. Leur technologie vise à créer un avenir zéro émission en optimisant les processus logistiques.

Hopae : L’avenir de l’identité décentralisée

Hopae développe des technologies avancées de gestion des données pour les entreprises, optimisant la sécurité et l’efficacité des systèmes d’information. Leur technologie se concentre sur l’identité décentralisée, offrant des solutions sécurisées et efficaces pour la gestion des données.

Recon Labs : La création 3D accessible pour tous

Recon Labs fournit des solutions innovantes pour la numérisation 3D et la réalité augmentée, permettant aux entreprises de créer des expériences interactives immersives. Leur technologie rend la création 3D plus accessible, transformant ainsi l’industrie.

Newrizon : La purification de l’air révolutionnaire

Newrizon développe des technologies environnementales innovantes, notamment des filtres hybrides combinant électrostatique et nanotechnologie pour améliorer la qualité de l’air. Leur technologie promet une purification de l’air efficace et durable.

Luxolis : Productivité augmentée avec le scan 3D

Luxolis AI se spécialise dans l’intelligence artificielle pour les applications industrielles et commerciales, offrant des solutions de vision par ordinateur et de traitement des données. Leur technologie de scan 3D permet d’augmenter la productivité et l’efficacité.

VVR : L’éducation transformée par la XR

VVR développe des solutions de réalité virtuelle et augmentée pour des applications dans le divertissement, l’éducation et la formation professionnelle. Leur technologie transforme l’apprentissage en une expérience immersive, révolutionnant ainsi l’éducation.

GNA Company : Récompenses 2.0 pour les gamers

GNA Company est spécialisée dans le marketing basé sur les données de jeu, permettant aux joueurs de gagner des récompenses tout en découvrant de nouveaux mondes numériques grâce à l’application Playio. Leur technologie améliore l’engagement et l’expérience utilisateur des gamers.

Medy Sapiens : Révolution de l’analyse génomique pour la santé infantile

Medy Sapiens développe des solutions de santé numérique basées sur l’intelligence artificielle pour l’analyse génomique et la médecine personnalisée. Leur technologie aide à diagnostiquer et traiter les maladies rares avec plus de précision, redéfinissant ainsi l’avenir de la santé infantile.

Perfitt : La taille parfaite grâce au scan 3D

Perfitt propose des solutions technologiques pour l’ajustement personnalisé des chaussures, utilisant des scans 3D pour garantir un ajustement parfait et améliorer le confort des utilisateurs. Leur technologie permet de dire adieu aux erreurs de pointure.

On-Wear : La mode des créateurs à portée de clic

On-Wear, développé par ONOUT, est une plateforme de commerce de découverte de la mode qui utilise une technologie d’identification de style d’avant-garde. Elle permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux tenues de créateurs renommés en analysant des vidéos non publicitaires et en les connectant à des produits similaires.

