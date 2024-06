ATH-WBLTD – Expérience sonore de prestige : Audio-Technica lance des casques exclusifs en bois

Audio-Technica, spécialiste des produits audio de haute qualité, dévoile aujourd’hui sa dernière gamme limitée de casques en bois, l’ATH-WBLTD. Cet œuvre audacieuse combine la technologie acclamée de la marque avec le charme intemporel du bois.

Une édition limitée exceptionnelle

L’ATH-WBLTD révèle le haut degré de spécialisation de Audio-Technica dans l’ingénierie audio. Ainsi, ce casque en bois, produit en seulement 300 exemplaires pour la planète, est le résultat de plusieurs décennies de recherche pour offrir une expérience audio incomparable. Fabriqués à partir des mêmes essences de bois utilisées pour les instruments à cordes les plus rares et prestigieux, ainsi, l’édition limitée allie l’excellence sonore à un design élégant et raffiné.

Développements techniques de pointe

Au cœur de l’ATH-WBLTD se trouvent ses nouveaux transducteurs HD de 45 mm, spécialement conçus pour les connexions analogiques. Ces transducteurs offrent un paysage sonore extraordinairement réactif et expressif. Un diaphragme recouvert d’une couche de carbone amorphe renforce encore davantage cette performance, révélant les tonalités les plus subtiles de l’audio, des plus basses aux plus hautes fréquences.

Nous fabriquons soigneusement les coques de l’ATH-WBLTD à partir de trois types de bois massif – l’érable ondé, le noyer et l’acajou. Ces bois sont choisis pour leur superbe finition, leurs qualités acoustiques supérieures et leur capacité à amortir les vibrations. Fujigen Inc., un grand fabricant japonais de guitares, effectue un polissage à la main pour obtenir une finition parfaite.

Un confort inégalé et design durable

Outre sa qualité audio supérieure, l’ATH-WBLTD offre un confort inégalé. En effet, les coussinets et la bande de tête, fabriqués en peau de mouton, fournissent un confort durable. De plus, les bras en alliage de magnésium sont inclinés pour offrir une meilleure facilité de réglage. Le casque est également conçu pour vieillir avec grâce, promettant une longévité accrue.

En somme, l’ATH-WBLTD d’Audio-Technica est bien plus qu’un simple casque. C’est une fusion magistrale de technologie audio de pointe et de design artisanal séduisant. Un véritable trésor pour les audiophiles discernants et les collectionneurs avertis.

N’hésitez pas à partager vos réflexions sur ce nouveau bijou d’Audio-Technica, et à le faire savoir en partageant cette information avec les vrais mélomanes dans votre vie!