PlayStation VR 2 : Sony partage des informations sur l’expérience utilisateur

Le prochain casque de réalité virtuelle de Sony, le PlayStation VR 2, continue de faire parler de lui. En effet, la firme nippone vient de partager quelques informations autour de l’expérience utilisateur. Nous apprenons ainsi la présence de caméras permettant notamment de voir où sont les manettes ; d’un mode cinématique ; de la possibilité de se filmer lorsqu’on joue ; ou encore de délimiter un espace de jeu.

Les nouvelles fonctions introduites par le PlayStation VR 2

Par le biais d’un nouveau billet de blog, Sony vient de dévoiler un premier aperçu de l’expérience utilisateur du PlayStation VR 2. Au total, quatre fonctionnalités ont été présentées.

Pour commencer, ce prochain casque de réalité virtuelle « vous aidera à trouver vos manettes PS VR2 Sense dans la pièce sans avoir à retirer le casque ». Pour cela, le PlayStation VR 2 tirera parti de ses caméras afin de vous afficher une vue transparente, vous laissant entrevoir le monde qui vous entoure lorsque vous le portez. L’accès à cette fonction se fait directement via la touche de fonction du casque ou le centre de contrôle.

Ensuite, Sony précise que les joueurs pourront se filmer en train de jouer. Pour cela, ils devront connecter une caméra HD PS5 à leur console. À première vue, cette option se veut très utile pour les créateurs de contenu. Troisième ajout concernant l’expérience utilisateur, le fait de pouvoir « personnaliser l’espace de jeu de PS VR2 à l’aide des manettes PS VR2 Sense et des caméras intégrées ». La fonction permettra ainsi de délimiter un espace de jeu à l’aide des manettes en regardant à travers le casque. Si vous dépassez cette espace en jouant, un avertissement sera affiché.

Pour finir, un mode cinématique est annoncé pour le PlayStation VR 2. Cette fonctionnalité a pour objectif d’afficher l’interface utilisateur, le système de la PS5 ainsi, les contenus multimédias et les jeux non VR « sur un écran de cinéma virtuel ». À noter, Sony précise le contenu du casque « s’affichera dans un format vidéo 1920×1080 HDR avec des fréquences d’image de 24/60 Hz, et même 120 Hz » lorsque ce mode est activé.

