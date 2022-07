Stadia Pro : les jeux offerts par Google en août 2022

Le mois de juillet 2022 se termine tranquillement, et laissera bientôt sa place à août. Pour l’occasion, Google vient de lever le voile sur la liste des nouveaux jeux offerts le mois prochain via Stadia Pro. Les abonnés pourront ainsi profiter de six titres supplémentaires, dont Calico ; Saints Row: The Third – Remastered ; Monster Jam Steel Titans ; ou encore Shantae Half Genie Hero Ultimate Edition.

La liste des jeux offerts sur Stadia Pro en août 2022

En juillet 2022, les abonnés Stadia Pro ont notamment pu profiter de Five Nights at Freddy’s: Security Breach, Worms W.M.D. et Roguebook. Le service de cloud gaming revient désormais avec les titres offerts pour la période suivante, le mois d’août. Pour rappel, cet abonnement permet de jouer en cloud gaming à plus d’une cinquantaine de jeux vidéo grâce à un abonnement sans engagement s’élevant à 9,99 € par mois.

Dans son dernier billet de blog, Google commence tout simplement en partageant les nouveaux jeux offerts en août 2022 aux abonnés Stadia Pro :

Saints Row: The Third – Remastered ;

Monster Jam Steel Titans 2 ;

Calico ;

Shantae Half Genie Hero Ultimate Edition ;

Murder by Numbers ;

Welcome to Elk.

Nous apprenons ensuite que les joueurs pourront se projeter 2000 ans en arrière dans une ville romaine sujet à une boucle temporelle à travers le jeu vidéo The Forgotten City le 28 juillet prochain. Stadia rappelle ensuite que FIFA 23 sera disponible à partir du 30 septembre 2022 et précise les fonctionnalités en ligne compatibles avec le cross-play.

En plus de cela, Google vient révéler que 17 nouveaux jeux sont maintenant disponibles à l’essai, dont Farming Simulator 22 (180 minutes), Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (120 minutes) et Steamworld Heist (60 minutes).

