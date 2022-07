Pixel 7 et 7 Pro : de nouvelles informations sur les capteurs photo

Les Pixel 7 et 7 Pro ne sont pas prêts d’être annoncés. En effet, il faudra encore attendre l’automne pour les découvrir en intégralité. De son côté, la Pixel Tablet est prévue pour 2023. En attendant, de nouvelles informations sur la partie photo de ses produits, principalement les capteurs, viennent d’être découvertes grâce à la dernière bêta du prochain système d’exploitation de Google : Android 13.

Des capteurs similaires aux Pixel 6 pour les Pixel 7

Via un récent thread Twitter, le développeur Kuba Wojciechowski a partagé ses dernières découvertes émanant de la quatrième bêta d’Android 13. Plus précisément, il explique avoir trouvé des informations au sujet de la caméra du Pixel 7 et 7 Pro via la « couche d’abstraction matérielle de la caméra GS101 (HAL) » de cette version.

Pour commencer, nous découvrons ainsi l’information suivante : le capteur photo principal des Pixel 7 sera un Samsung ISOCELL GN1 de 50 Mpx et l’ultra grand-angle u Sony IMX381 de 12 Mpx. Pour faire simple, il s’agit des mêmes capteurs embarqués sur les Pixel 6 et 6 Pro.

Du changement serait cependant de la partie via la caméra selfie, avec la présence d’un capteur Samsung ISOCELL 3J1 de 11 Mpx avec un autofocus Dual Pixel. Une rumeur précisait d’ailleurs récemment que les Pixel 7 et 7 Pro pourraient filmer en 4K à l’aide de cet objectif.

La deuxième nouveauté se trouverait ensuite du côté du modèle Pro, avec l’ajout d’un téléobjectif Samsung ISOCELL GM1 de 48 Mpx, au lieu du Sony IMX586 de 48 Mpx du Pixel 6 Pro. Le développeur précise à ce sujet que « le traitement des images du capteur est largement différent entre les fournisseurs et pourrait conduire à des résultats moins cohérents, s’ils sont mixtes ».

Pour finir, Kuba Wojciechowski précise que la tablette de Google, nommé simplement Pixel Tablet, disposera d’un même capteur à l’avant et à l’arrière : le Sony IMX355 de 8 Mpx.

