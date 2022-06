Xbox Cloud Gaming : jouer au clavier et à la souris sera bientôt possible

Microsoft compte grandement améliorer le Xbox Cloud Gaming. En effet, la firme américaine vient d’annoncer moult nouveautés à venir sur son service de cloud gaming disponible via le Xbox Game Pass Ultimate. Par exemple, il sera prochainement possible d’utiliser un clavier et une souris pour jouer aux titres disponibles dans le catalogue ; de cacher les bandes noires sur les écrans ; ou encore de profiter d’une latence réduite.

De belles améliorations pour le Xbox Cloud Gaming en approche

Alors que le Xbox Cloud Gaming arrivait dès le 30 juin 2022 sur les TV Samsung, Microsoft vient de dévoiler les prochaines améliorations apportées à ce service. Durant le XFest 2022, une conférence dédiée aux développeurs, la firme américaine est en effet venue dévoiler quelques améliorations notables pour le jeu vidéo dans le cloud.

Alors que seules les commandes tactiles ou une manette permettent aujourd’hui de jouer aux différents titres via le Xbox Cloud Gaming, Microsoft a expliqué que le support du clavier et de la souris arriverait prochainement. Une bonne nouvelle pour les joueurs habitués à ce combo de périphériques, offrant notamment une meilleure précision pour les jeux de tirs (FPS, battle royale…).

En plus de cela, le service de cloud gaming profitera à l’avenir d’une latence moins importante. Pour cela, Microsoft annonce avoir travaillé sur une nouvelle API nommée « Display Details », permettant de réduire la latence jusqu’à 72 ms. Cela devrait ainsi améliorer grandement l’expérience des joueurs en proposant une réponse plus rapide entre l’action effectuée sur leur périphérique et son exécution dans le jeu via le Xbox Cloud Gaming.

Pour finir, Microsoft a dévoilé qu’un travail était en cours pour améliorer l’affichage des jeux sur les différentes définitions d’écran. Dans les détails, la firme américaine souligne que les bandes noires s’affichant sur des écrans avec un rapport d’affichage non standard devraient disparaître. De ce fait, le flux vidéo envoyé via le service Xbox Cloud Gaming prendrait tout l’écran et proposerait un affichage plus adapté.

