Twitter annonce Notes, une nouveauté pour dépasser la limite de caractères d’un tweet

Twitter continue de s’améliorer en introduisant peu à peu de nouvelles fonctionnalités. Le réseau social à l’oiseau bleu, toujours en cours de rachat par Elon Musk, vient en effet d’annoncer une phase de test pour Notes. Grâce à cette option, les utilisateurs peuvent facilement dépasser la limite de 280 caractères par tweet.

We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX — Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022

Face à la limite de 280 caractères, les utilisateurs ont trouvé une solution depuis quelques années : les threads. Pour rappel, cette pratique consiste à lier plusieurs tweets entre eux afin de pouvoir argumenter plus longuement sur un sujet précis. Cependant, Twitter compte aller plus loin en introduisant sur sa plateforme la fonctionnalité Notes.

Pour faire simple, cette nouveauté prend l’apparence de billets de blog. Pour écrire un long pamphlet sur Twitter grâce à Notes sur desktop, il suffit de cliquer sur le nouveau bouton « Ecrire » situé entre l’option Messages et Signets sur la barre latéral du réseau social. Dès lors, il sera possible de créer une Note en appuyant sur le bouton « Écrire ».

Des outils de mises en forme permettent ensuite d’ajouter une image de mise en avant, un titre, du texte et insérer du contenu (tweets, médias et GIF). Après avoir rédigé, il sera possible de directement partager votre Note sur Twitter. À noter, il est possible de modifier ce nouveau type de publication. Une étiquette « Modifié » apparaitra d’ailleurs si vous effectuez une modification.

Pour le moment, la fonctionnalité Notes de Twitter est uniquement en cours de test chez des groupes limités d’utilisateurs se situant aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et au Ghana. Dernière information à prendre en compte, la plateforme explique que « les utilisateurs de la plupart des pays peuvent lire les Notes, qu’ils utilisent Twitter ou non ».

