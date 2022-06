Nothing Phone (1) : une disponibilité limitée au lancement

Le Nothing Phone (1) continue de peu à peu se dévoiler avant son annonce le 12 juillet. Par le biais d’une vidéo, la marque a en effet précisé que les premiers modèles commercialisés seront uniquement disponibles sur invitation. Cette pratique vieille des débuts de OnePlus permettra ainsi de récompenser la communauté derrière ce produit. La marque souligne aussi une raison logistique pour expliquer cette pratique.

Des invitations pour recevoir les premiers Nothing Phone (1)

Carl Pei, co-fondateur de Nothing, vient renouveler une pratique datant des premiers modèles OnePlus. Aussi co-fondateur de la marque chinoise, le dirigeant vient en effet d’annoncer que les premiers Nothing Phone (1) seront disponibles via un système d’invitation.

Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle de la marque, Carl Pei explique ainsi : « Ce qui est important, c’est que la communauté l’ait en premier. Cela ne veut pas dire qu’ils doivent être les seuls, mais ils doivent l’avoir en premier ». De ce fait, le système d’invitation a été choisi pour le Nothing Phone (1), même si pour le moment aucune précision concernant son fonctionnement n’a été dévoilée.

Une stratégie qui devrait beaucoup engager les consommateurs attendant ce modèle au design atypique, mais aussi en frustrer plus d’un qui devront se heurter à cette condition d’achat, voire patienter quelque temps avant de l’acquérir.

Pour finir, Carl Pei a expliqué cette décision en déclarant : « Lorsque vous fabriquez un produit très compliqué comme un smartphone, il faut un certain temps pour monter en puissance. Nous pouvons soit attendre jusqu’à ce que nous ayons accumulé beaucoup de téléphones et commencer les ventes à ce moment-là, soit commencer à vendre dès que possible. Nous avons choisi cette dernière solution ».

Avec cette stratégie, Nothing récompense ainsi sa communauté, mais sécurise aussi sa production en jouant sur une vente en flux tendu pour le Phone (1). La stratégie d’invitations permettra en effet de limiter les coûts de stockage des smartphones, et donc de possibles invendus. En cas de non-succès, la marque pourra aussi rapidement réajuster la production.

