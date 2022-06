Galaxy Watch 5 et 5 Pro : voici le prix des prochaines montres Samsung

Samsung s’apprête à revenir sur le marché des montres connectées avec les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro. En attendant l’officialisation de cette génération en août 2022, une récente fuite d’information vient de préciser les prix européens de chaque modèle. Nous apprenons ainsi qu’une augmentation tarifaire serait de la partie pour cette génération, mais aussi que la version Pro avoisinerait les 500 €.

Voici le prix des Galaxy Watch 5 de Samsung

La conférence Galaxy Unpacked de Samsung devrait se tenir le 10 août 2022 d’après une récente fuite d’information. Cet évènement permettra au constructeur sud-coréen de présenter deux smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, possiblement une nouvelle paire d’écouteurs, mais aussi les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro.

Concernant les montres connectées, de multiples fuites d’informations viennent peu à peu préciser leur fiche technique. Samsung a d’ailleurs dévoilé quelques nouveautés de cette génération par mégarde sur son site internet officiel. Désormais, c’est le prix des Galaxy Watch 5 qui vient d’être révélé.

En effet, le journaliste Roland Quandt de chez WinFuture vient de partager sur Twitter le prix des différents modèles. Il précise ainsi que la Galaxy Watch 5 serait proposée à environ 300 € en 40 mm et 350 € en 44 mm ; contre respectivement 350 € et 400 € pour leur version cellulaire (LTE). À titre de comparaison, les Galaxy Watch 4 avaient été lancées à un prix de départ de 269 € en 40 mm, contre 299 € en 44 mm. Nous remarquons ainsi une augmentation tarifaire comprise entre 30 et 50 €.

Concernant le tout nouveau modèle Pro, qui viendrait remplacer l’itération Classic, le prix de départ pour la version 45 mm en Bluetooth serait d’environ 490 €, contre 540 € pour la version LTE.

Outre ces informations tarifaires, Roland Quandt dévoile que les coloris de la Galaxy Watch 5 seront or rose, gris et argent en 40 mm ; contre du bleu, gris et argent en 44 mm. La version Pro se contenterait de son côté de deux variantes : une en noir et une en titane.