Sleep Festa et Daegu MADE – Une conférence sur la literie et sa technologie

Organisée par l’Association des industries textiles de Daegu Gyeongbuk et EXCO, et hébergée par la ville métropolitaine de Daegu, Sleep Festa est une « exposition axée sur le sommeil » qui a célébré son deuxième anniversaire cette année. Cette année, 170 entreprises liées au sommeil, y compris des entreprises de literie haut de gamme, ont participé pour présenter une literie de haute qualité et des produits liés au sommeil ainsi que des solutions de sommeil pour la santé.

Le sommeil est important et il était bien représenté

En général, la durée optimale de sommeil pour les nouveau-nés est de 14 à 17 heures par jour, et ce temps de sommeil optimal diminue petit à petit à mesure que nous vieillissons. Donc le temps de sommeil optimal pour les adultes serait d’environ 7 à 9 heures.

Alors, que se passe-t-il si vous dormez moins ou plus que la quantité optimale de sommeil ? Ne pas dormir suffisamment ou trop dormir peut nuire à votre santé et à votre vie quotidienne, tant sur le plan physique que mental.

D’un point de vue physique, votre risque d’exposition à diverses maladies telles que la prise de poids et l’obésité. Mais aussi la faiblesse de la fonction immunitaire, l’hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et les maladies cardiaques.

D’un point de vue mental et comportemental, le manque de sommeil peut entraîner une diminution des performances, une durée d’attention plus courte, une fréquence accrue des erreurs et la dépression.

À l’inverse, des études ont également montré que dormir trop peut provoquer l’obésité en raison d’un manque de mouvement et d’une sécrétion d’endorphine plus faible, ce qui peut également conduire à la dépression.

En fin de compte, le sommeil optimal dépend de la qualité du sommeil plutôt que de la quantité de sommeil. L’exposition où l’on pouvait découvrir des réponses pour un sommeil optimal était Sleep Festa.

Sleep Festa Daegu – Un salon en pleine croissance

Le nombre d’entreprises participantes à Sleep Festa 2022 a doublé et l’espace d’exposition a augmenté de 158 % par rapport à l’année précédente. Cela représentait l’intérêt croissant pour Sleep Festa et l’industrie de la literie et du sommeil.

Sleep Festa 2022 comprenait six zones d’exposition :

Spéciale pour la literie Daegu-Gyeongbuk

Pour les tendances et les promotions

Pour les somnifères médicaux

Le sommeil intelligent et les soins de santé

La vie et Meubles

Les somnifères non médicaux

Nous y avons rencontré beaucoup de startup et en avons sélectionné 6. Cette sélection a été interviewée puis à reçu le prix Best Of Sleep Festa en partenariat avec Aving News et Le Café Du Geek. Voici notre sélection et nos articles :

Nous avons aussi interviewé le président Lee Suk-Ki de Daegu Gyeongbuk Textile Weaving Association, voici la vidéo complète :

Daegu Made

Afin de devenir une ville leader de la literie, la ville de Daegu promeut le projet de promotion de l’industrie de la literie spécialisée de Daegu et le projet de développement d’entreprise d’acupuncture.

Actuellement, l’industrie de Daegu Chimjang représente 27 % du nombre d’entreprises du pays, ce qui en fait la plus grande agglomération du pays en termes de production et de distribution. Pour cette raison, des produits de haute qualité sont fabriqués à Daegu, des matériaux de literie aux produits finis.

Sur cette base, la ville de Daegu, l’association de l’industrie textile de Daegu Gyeongbuk et l’institut coréen de recherche sur l’industrie de la mode s’efforcent d’augmenter la valeur ajoutée et d’améliorer la qualité des produits de literie fabriqués localement. La stratégie consiste à élever l’industrie de l’acupuncture au niveau mondial en soutenant le développement de prototypes. Mais aussi le développement de la marques, le soutien au marketing global et l’expansion des canaux d’exportation.

Premièrement, l’Association de l’industrie textile de Daegu-Gyeongbuk a mis en place un système de production local grâce à la coopération entre les industries du textile et de la literie à Daegu l’année dernière. En outre, pour élargir le marché intérieur à haute valeur ajoutée et surmonter le phénomène inverse du commerce d’exportation, ils s’efforçent de favoriser Daegu Chimjang. Grâce à cela, 10 entreprises ont été soutenues pour développer des produits haut de gamme et des prototypes personnalisés.

My House – Un exemple de réussite du label

L’objectif de ce projet est de développer des produits phares et de promouvoir l’avancement de la marque par le biais d’un support technique, d’un support à la commercialisation et d’un support de networking. Certaines entreprises enregistrent déjà une nette croissance de leurs ventes. Un exemple typique est My House. My House a développé un tissu pour la literie grâce à la recherche sur la conception et le traitement du tissage avec des fonctions antibactériennes et déodorantes. Et est actuellement en train de déposer un brevet. Grâce au soutien marketing des produits de literie, les ventes de My House ont augmenté de 315 %. Ainsi, passant de 50 000€ en 2018 à 150 000€ l’année dernière.

La ville de Daegu prévoit également d’établir un système de certification DAEGU MADE pour garantir la qualité et la fiabilité des produits de literie locaux dans le pays et à l’étranger. Le plan est d’améliorer l’image des produits de literie de Daegu. Cela grâce au système de certification et de l’utiliser comme force motrice pour renforcer la compétitivité de la qualité des produits de literie locaux.