Cham Medical – Guérison de l’esprit et du corps à l’oxygène – Startup

Cham Medical a participé à Sleep Festa 2022 à Daegu qui s’est tenu du du 17 au 19 juin. OXYSPA, un système de guérison à l’oxygène stabilisateur mental et physique a été présenté lors de cette exposition. C’est un canapé qui combine l’oxygénothérapie et la luminothérapie pour traiter diverses maladies et phénomènes causés par un manque d’oxygène et de lumière chez les personnes modernes.

Cham Medical – Couleur et alimentation en oxygène adapté à chacun

Selon le responsable de Cham Medical, il utilise une alimentation en oxygène propre et différentes couleurs de lumière LED pour créer une sympathie psychologique entre les personnes, soulager les tensions psychologiques et physiques et donner de la vitalité à un corps fatigué.

De plus, il a dit qu’il pouvait s’allonger dans un espace confortable comme un canapé, illuminer tout son corps et ressentir la nature avec la vidéo et le son de la thérapie, et purifier l’oxygène dans la forêt.

Le concept est vraiment interessant, il passe d’abord par une analyse complète de son cerveau à l’aide d’une station de test et d’électrodes. Cela permet de connaitre son type de cerveau, son fonctionnement et surtout son état actuel. Par exemple, si vous êtes stressés, énervés, fatigué, le test le saura et pourra adapter la suite en fonction. Puis par la session de relaxation sur leur canapé. Canapé extrêmement confortable qui vient avec une série de lampe, une buse à oxygène et un ordinateur. Ce dernier permet de regarder du contenu en même temps ou de programmer de la musique relaxante.

Les rencontrer fut un plaisir et j'ai pu en apprendre plus sur moi même au passage.