Nature Sleep – Une literie fonctionnelle – Startup

Nature Sleep Co., Ltd. (PDG Kim Hwa-sun) a participé à Korea Sleep Festa 2022 en Corée du Sud ce mois de juin. Nous les avons rencontrés et interviewés. Nature Sleep est une entreprise qui fournit une literie fonctionnelle telle que des matelas, des couettes et des oreillers auxquels sont appliquées des solutions de sommeil. Avec pour mission de guérir le corps et l’esprit par le sommeil lié à la nature et aider à prolonger une durée de vie saine sans maladie.

Des oreillers en mousse à mémoire de forme aux solutions complètes

Il est Dirigé par le PDG Hwang Byung-il, qui a développé le premier oreiller en mousse à mémoire de forme en Corée avec le Sleep Coaching Research Center sous son égide. L’institut de recherche étudie l’environnement de sommeil, le mode de vie et les méthodes de gestion de la santé pour un bon sommeil, et s’efforce d’informer le public de la valeur d’un bon sommeil en encourageant les instructeurs de coaching du sommeil.

Lors de Sleep Festa, Nature Sleep a présenté des produits autour du sommeil. Tels que des matelas, couettes et oreillers. Ils remplissent une fonction assistée par la nature qui vous connecte avec la nature pendant que vous dormez.

Fondamentalement, le cadre du corps humain est conçu dans une structure qui répond au mouvement de l’utilisateur et maintient la structure du corps humain dans une forme idéale. En particulier, le matelas est une mousse intelligente réactive à faible élasticité, et est composé de couches de support multicouches pour offrir une stabilité et un confort constants même en se retournant et en se retournant pendant le sommeil.

Nature Sleep – De la technologie au sein des tissus

De plus, le tissu utilisé dans le produit de solution de sommeil est un tissu fonctionnel fabriqué à partir de fibres intelligentes. Qui a été reconnue pour son activité antibactérienne par le Korea Apparel Testing and Research Institute (KARTi). Et de modal naturel extrait de hêtres. Il a une excellente respirabilité et hygroscopicité, aidant à maintenir l’équilibre de la température corporelle pendant le sommeil en absorbant et en libérant la transpiration pendant le sommeil.

On sait que les ondes électromagnétiques et l’électricité statique dans le corps, qui sont essentielles dans la vie moderne, interfèrent avec le sommeil, et on dit qu’ils ont développé un produit pour compenser cela. Un responsable a expliqué:

C’est un lit optimisé pour le sommeil qui décharge les ondes électromagnétiques et l’électricité statique interne accumulées dans le corps à travers le sol et le sol tout en dormant via une prise de terre, coulant naturellement vers le sol.

À la suite d’un test de polysomnographie de 80 personnes avec la solution de sommeil Nature Sleep à la Kosleep Sleep Clinic, les effets tels que l’efficacité du sommeil, le temps de sommeil total, l’augmentation du sommeil paradoxal et le raccourcissement du temps d’éveil ont été vérifiés.