Test – Porte-clés Mujjo Canopy pour AirTag : une solution élégante en cuir !

L’achat d’un AirTag nécessite généralement l’achat d’un accessoire pour l’attacher à divers produits de la vie quotidienne (contrairement à certains trackers comme le Eufy SmartTrack Link). Nous avons eu l’occasion d’essayer un porte-clés expressément créé pour le produit d’Apple : le Mujjo Canopy, une proposition très élégante en cuir et déclinée en trois coloris.

Produit en test : Porte-clés Mujjo Canopy pour AirTag ;

Coloris : noir, bleu et marron ;

: noir, bleu et marron ; Prix : 24 euros.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, parlons de Mujjo. La marque est très connue pour ses produits en cuir de qualité, sans fioritures et en toute simplicité. Son objectif est très simple : « proposer des produits qui rendent chaque voyage plus confortable, plus pratique et plus agréable, que ce soit au coin de la rue ou autour du monde ».

Jusqu’à quelques semaines, Mujjo était principalement connu pour ses coques pour iPhone. L’entreprise offre aussi des housses pour les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Nous avons cependant vu récemment un élargissement récent de la gamme de produit de la marque, avec notamment un étui pour le boitier de charge des AirPods Pro 2, mais aussi un porte-clés pour AirTag.

Le porte-clés Mujjo Canopy pour AirTag

Parlons maintenant du produit que nous avons eu l’occasion d’essayer depuis quelques semaines : le porte-clés Mujjo Canopy pour AirTag. Au niveau de son design, le produit est très simple avec un cuir d’une couleur uni (noir, bleu ou marron) avec une poche moulée en 3D.

Cette conception permet ainsi de maintenir parfaitement le AirTag, enlevant l’inquiétude de voir le tracker disparaitre par mégarde un jour ou l’autre. De plus, il est complètement protégé (alors que d’autres porte-clés laissent souvent la face supérieure visible).

Au niveau de la matière, Mujjo précise utiliser du cuir Ecco à tannage végétal, offrant un très bon vieillissement au produit. Le Mujjo Canopy profite aussi d’une finition PVD pour durabilité accrue. En plus de cela, il est important de souligner que le cuir est certifié Gold pour les normes environnementales.

Une mise en place difficile du AirTag

Parlons maintenant de la mise en place de l’AirTag dans ce porte-clés. Mauvaise nouvelle, elle n’est pas si simple que prévu, étant donné que nous avons eu du mal à mettre notre premier tracker dans le Mujjo Canopy. La cause a rapidement été trouvée : un carton.

En effet, Mujjo a fait le choix d’introduire un petit carton dans la poche où on doit insérer le AirTag afin de maintenir la forme de son produit. Malheureusement, ce n’est nullement informé sur ou dans le packaging. La bonne nouvelle de l’histoire, c’est que ce premier essai raté n’endommage en rien le porte-clés.

Pour les deux autres porte-clés Mujjo Canopy que nous avions, l’enlèvement du carton était très simple, et a bien évidemment fortement facilité l’insertion du AirTag. Outre un design moulant parfaitement le tracker d’Apple, la marque assure qu’un aimant est placé à l’intérieur pour assurer un très bon maintien.

Notre avis sur les porte-clés Mujjo Canopy

Pour ranger son AirTag, le porte-clés Mujjo Canopy est le produit parfait selon nous. Il allie un design minimaliste, tout en élégance, mais aussi avec un cuir de très bonne facture. Le tannage végétal est une bonne chose au passage, écologiquement parlant.

Le processus d’insertion de l’AirTag est très simple, même si nous pensons qu’un petit flyer informatif ou un sticker apporterait une information importante : la présence d’un carton maintenant la forme du produit. Une fois à l’intérieur du porte-clés, le AirTag est complètement protégé, ce qui n’impacte d’ailleurs pas le son du haut-parleur du tracker.

En plus de cela, le design offre un maintien parfait. Il n’y a donc pas d’inquiétude de perdre le AirTag. Pour finir, le placement tarifaire semble très correct pour la qualité proposée par Mujjo, et par rapport à la concurrence.